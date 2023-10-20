Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».4 комментария
Временный спикер Палаты представителей США собрался покинуть пост
NBC: Временный спикер Палаты представителей Конгресса США Макгенри покинет свой пост в знак протеста
Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Патрик Макгенри может покинуть свой пост в знак протеста против попыток заставить его принять закон о расширении полномочий, сообщила телекомпания NBC.
По данным источников, Макгенри намекнул на секретный список своего предшественника Кевина Маккарти, в котором перечислены претенденты на пост временного спикера, передает ТАСС.
Отмечается, что республиканцы оказались в сложном положении, потому что ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, и не могут договориться о кандидатуре.
Напомним, источник сообщал, что республиканцы не хотят проводить голосование, пока не найдут кандидата, который получит поддержку больше половины законодателей. Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. При этом в январе Маккарти избрали спикером лишь с пятнадцатой попытки.