Временный спикер Палаты представителей США собрался покинуть пост

NBC: Временный спикер Палаты представителей Конгресса США Макгенри покинет свой пост в знак протеста

Tекст: Вера Басилая

По данным источников, Макгенри намекнул на секретный список своего предшественника Кевина Маккарти, в котором перечислены претенденты на пост временного спикера, передает ТАСС.

Отмечается, что республиканцы оказались в сложном положении, потому что ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, и не могут договориться о кандидатуре.

Напомним, источник сообщал, что республиканцы не хотят проводить голосование, пока не найдут кандидата, который получит поддержку больше половины законодателей. Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. При этом в январе Маккарти избрали спикером лишь с пятнадцатой попытки.