Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».4 комментария
В России рассказали, как борются с переманиванием юных шахматистов за границу
Федерация шахмат России: С перспективными шахматистами подписываются контракты на десять лет
Федерация шахмат России (ФШР) подписывает с перспективными шахматистами контракты сроком на десять лет для того, чтобы минимизировать возможность их отъезда за границу, рассказал президент организации Андрей Филатов.
По его словам, в ФШР уже начали работать над этим вопросом – с юными перспективными шахматистами подписывается контракт сроком на десять лет, за это время федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров и тренеров, передает ТАСС.
«Делается все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко», – отметил Филатов.
Также глава ФШР добавил, что организация вполне справляется с незагрузкой тренеров сборной, так как есть недостаточное количество международных соревнований.
Так, за шестью ведущими тренерами сборных России закреплены наиболее талантливые ребята в количестве 14 молодых шахматистов.
«И уже есть первые результаты – мы стали чемпионами Азии и вторыми на мире», – заключил Филатов.
Накануне российский лидер Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.