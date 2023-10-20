В России рассказали, как борются с переманиванием юных шахматистов за границу

Федерация шахмат России: С перспективными шахматистами подписываются контракты на десять лет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в ФШР уже начали работать над этим вопросом – с юными перспективными шахматистами подписывается контракт сроком на десять лет, за это время федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров и тренеров, передает ТАСС.

«Делается все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко», – отметил Филатов.

Также глава ФШР добавил, что организация вполне справляется с незагрузкой тренеров сборной, так как есть недостаточное количество международных соревнований.

Так, за шестью ведущими тренерами сборных России закреплены наиболее талантливые ребята в количестве 14 молодых шахматистов.

«И уже есть первые результаты – мы стали чемпионами Азии и вторыми на мире», – заключил Филатов.

Накануне российский лидер Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами от хоккея», которые переманивают перспективных спортсменов с юности работать за границей.