Оппозиции в Молдавии не удалось добиться отставки правительства

Парламент Молдавии проголосовал против вотума недоверия правительству Речана

Tекст: Антон Антонов

За вотум недоверия проголосовали 16 из 82 депутатов, которые были на заседании. Председатель парламента Игорь Гросу объявил, что кабмин «пользуется поддержкой парламента», передает ТАСС.

Оппозиция указывала на экономический кризис и условия чрезвычайного положения, которые сохраняются третий год. Кабмин принимал решения в обход законов и не отчитывался перед парламентом. Речан обвинил оппозицию в популизме. По его словам, кризис вызван слабостью институтов и коррупцией, которые кабмин получил «в наследство». Заслугами своего правительства Речан считает доступ молдавских производителей на европейский рынок, диверсификацию поставок энергоресурсов и поддержку западных доноров.

В 2022 году проект вотума недоверия правительству Молдавии также не набрал необходимого числа голосов в парламенте страны. Действующий кабинет был утвержден в феврале 2023 года.