Ереван обвинил Баку в обстреле перевозившей продукты для ВС Армении машины

Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.4 комментария
В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.46 комментариев
Кирсановой 36 лет, она мама двоих детей. Конкурс проходил в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ТАСС.
Как рассказала победительница, по политическим причинам на ее ленте было написано «Москва», а не «Россия». При этом она подчеркнула, что на конкурсе чувствовала себя комфортно, а все, кто с ней общались, отнеслись к Кирсановой с теплотой.
Кирсанова выступает организатором национального этапа «Миссис Вселенная» в России («Миссис Россия Вселенная»).
Ранее российская спортсменка Александра Горячкина победила на тай-брейке болгарскую шахматистку Нургюл Салимову и выиграла Кубок мира по шахматам в Баку.
WP: США должны играть вдолгую на Украине, как это делает Путин
По его словам, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий времен холодной войны, где ключевым моментом является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.
Как написал Нельсон в статье для The Washington Post, президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении, передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, Россия понимает, что «нетерпение может быть фатальным недостатком демократий» – они предпочитают «более простые, краткосрочные варианты».
Нельсон добавил, что Киев сможет продемонстрировать политическую волю только в случае продолжения помощи со стороны Запада.
По его словам, поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины.
«Путин играет вдолгую. Мы тоже должны», – подытожил Нельсон.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева и его западных партнеров.
Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».
Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.
Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.
В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.
Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление
Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.
По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.
Накануне в США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России.
Как сообщает «Царьград», кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети.
В Telegram-каналах пользователи пишут, что такой герой точно лучше оригинала, а также подмечают, что «спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины».
Ранее в Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящего из двух бронеавтомобилей «Тигр».
В театре «Вечерней Москве» сообщили, что Коняев умер в субботу. В театре выразили свои соболезнования родным и близким артиста.
Отмечается, что о дате и месте будет сообщено позже.
Коняев родился 11 мая 1937 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами».
Политолог Трухачев: Итоги словацких выборов противоречивы для России
«Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.
«Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.
«Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией. Безусловно, не стоит преувеличивать, что словаки в абсолютном своем большинстве русофилы, но и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие, причем из числа коренного населения. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – убежден Трухачев.
«Результаты парламентских выборов получились не благодаря России, а вопреки. Поскольку мы со словацким обществом практически никак не работали. Сиюминутных преимуществ России это не принесет, но сигнал в ЕС и НАТО послан», – полагает собеседник.
Ранее Вадим Трухачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. «Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО», – отмечал он.
Накануне в Словакии состоялись парламентские выборы. После обработки данных с 98,13% участков лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщает статистическое управление страны.
Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.
Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек.
Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.
ANP: Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в ЕС месторождение газа в Гронингене
Как пишет ANP, на месторождении, которое было обнаружено еще в 1959 году, на пике использования добывалось более 50 млрд кубометров газа в год, сообщил «Коммерсант».
Правительство Нидерландов в 2018 году решило постепенно снижать объемы добычи и в дальнейшем полностью закрыть месторождение по причине постоянной сейсмической активности, которая связана с его эксплуатацией, и протестами местных жителей, передает радио Sputnik.
Власти подчеркнули, что добыча газа может возобновиться в случае крайней необходимости – например, из-за очень холодной зимы.
Напомним, закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) упала до минимума с 2011 года, тогда как отбор газа в сентябре достиг рекордно высокого уровня.
Во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что страны Евросоюза не смогут в ближайшее время полностью отказаться от поставок российского газа, включая СПГ.
Американский предприниматель Маск высмеял президента Украины Зеленского за попрошайничество
Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) мем на президента Украины Владимира Зеленского, на лбу и шее которого вздулись вены от перенапряжения. Надпись на фото гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.
Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ: Киев вновь подтвердил нацистскую суть
В своем Telegram-канале она обратила внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование «имени полковника Евгения Коновальца».
Захарова напомнила, что Коновалец работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.
«Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами», – написала она.
Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
«Мы больше не будем закупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости, сказал, что республика получает газ из альтернативных источников. Он уточнил, что речь идет о «европейских источниках».
При этом Парликов утверждает, что сделать это удалось по «более низкой цене», чем предусматривает формула Газпрома.
Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов. Молдавская сторона предлагала Газпрому мировое соглашение, требуя списания долгов «Молдовагаза».
Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях
Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.
Глава РЖД Белозеров: Большинство из запланированных ВСМ построят к 2043 году
Белозеров в интервью РИА «Новости» отметил, что следующее 20-летие будет временем высоких скоростей, особенно в пассажирском сегменте.
Ранее сообщалось, что строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ), согласно предложению президента Владимира Путина, может стоить порядка 10,8 трлн рублей.
Экс-глава минобороны Британии Уоллес призвал власти Украины призывать в армию больше молодежи для контрнаступления
В своей статье, опубликованной в британской Telegraph, Уоллес заявил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, «как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах», передает РИА «Новости».
Экс-глава минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат (ВСУ) на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление [президента Украины Владимира] Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.
Он также призвал активно поставлять оружие Украине «для завершения конфликта».
Ранее на Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации.