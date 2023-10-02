В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.39 комментариев
Маск высмеял Зеленского за попрошайничество
Американский предприниматель Маск высмеял президента Украины Зеленского за попрошайничество
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание финансовой помощи.
Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) мем* на президента Украины Владимира Зеленского, на лбу и шее которого вздулись вены от перенапряжения. Надпись на фото гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».
Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента