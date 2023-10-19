Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния

Политолог Минченко назвал главные итоги визита Путина в Китай

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я думаю, что российско-китайское сотрудничество является ключевым инструментом многополярного мира. Это было видно по той роли и вниманию, которые были уделены Владимиру Путину во время публичных мероприятий на форуме», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы», – говорит аналитик.

По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств. «Каркас глобальных инициатив и политическое участие БРИКС в евразийской повестке, которое будет только расширяться, создают для государств Евразии возможности для стабильного развития», – пояснил собеседник.

При этом, по его словам, надо понимать, что есть и определенные различия в позициях России и Китая: «Пекин сегодня по-прежнему пытается удержаться в рамках глобализации, представить себя как одного из ее лидеров. КНР выступает за сохранение этой модели развития по той простой причине, что огромный рынок Китая, огромные возможности и развивающаяся экономика нуждаются во включении в глобальные цепочки».

«У России ситуация несколько иная, потому что наш разрыв с Западом зашел гораздо дальше. Сейчас Москва в большей степени сосредоточена на азиатском направлении, хотя есть очень важные векторы, такие как Африка и Латинская Америка. И в этом смысле Китай использует взаимоотношения с Россией как инструмент давления на Запад. Он говорит: «Ребята, давайте с нами помягче. Если вы вытолкнете нас с Россией в единую технологическую и экономическую платформу, не будет ли хуже для вас самих?» – пояснил эксперт.

Также форум показал, что идея Запада с изоляцией России провалилась, говорит Минченко. «Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как один из альтернативных мировых центров влияния. Особенно это важно на фоне того, что тезис о моральной правоте Запада очень сильно подорван большим количеством последних событий, среди которых палестино-израильский конфликт», – подчеркнул политолог.



Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР принял участие в церемонии открытия III Международного форума «Один пояс – один путь» и обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики и международной политики. Путин отметил, что смотрит с оптимизмом на развитие российско-китайских отношений, сообщает Кремль.



Российский президент подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс – один путь». По его мнению, этот проект дает развитие Транссибу, БАМу, Северному морскому пути, коридору «Север – Юг», российским железнодорожной и автомобильной сетям.

«Имеется договоренность России и Китая о скоординированном развитии ЕврАзЭС и программы «Один пояс – один путь». Реализуется соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между членами ЕврАзЭС и КНР. Учреждена совместная комиссия. В феврале принята «дорожная карта», которая предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров», – сказал Путин.