Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.6 комментариев
Путин поручил вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян
Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».
«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», – цитирует ТАСС Путина.
«Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», – подчеркнул президент.
Ранее Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава», заявил, что продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны.