Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.2 комментария
В Китае сообщили о завершении встречи Путина и Си Цзиньпина
Президент Владимир Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после российско-китайских переговоров. При этом в Кремле не подтверждают, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Кадры с Путиным опубликовало Центральное телевидение Китая. Сообщается, что российский кортеж покинул место проведения мероприятия.
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил ТАСС, что переговоры лидеров России и Китая завершились. На соответствующий вопрос он ответил отрицательно.
Утром среды состоялись российско-китайские переговоры в широком формате с участием делегаций двух стран, они продолжались около полутора часов. Затем начались переговоры в узком составе. Далее лидеры планировали пообщался с глазу на глаз.
Путин в начале встречи с Си Цзиньпинем заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.