Эксперт: Отмена визита Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

Политолог Лукьянов: Отмена визита президента США Байдена в Израиль в такой ситуации означала бы капитуляцию

Tекст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отметил, что анонсированный приезд Байдена в Израиль в разгар жгучего обострения можно было бы назвать актом политического мужества, если бы не подозрение, что в Вашингтоне просто не вполне отдавали себе отчет в остроте сложившегося положения.

По мнению политолога, администрация США ставила перед собой целью поддержать Израиль, удержав его от наиболее резких действий; успокоить арабские страны, прежде всего в Персидском заливе, в надежде, что после того, как схлынут страсти, начнется осторожное восстановление прежней повестки; предотвратить вмешательство Ирана в ситуацию, дав понять, что это вызовет американское вовлечение. «Что получится сейчас, предсказать трудно. Возможно, ничего», – отметил Лукьянов.

Как считает эксперт, проблема здесь не в каких-то конкретных политико-дипломатических промахах, а в принципиальной неспособности управлять процессами так, как привыкли США, да и в целом крупные страны, считающие, что у них есть рычаги для всего. Лукьянов подчеркнул, что это не просчет Байдена или госсекретаря США Энтони Блинкена, а системный сдвиг, последствия которыми могут быть любыми.

При этом эксперт выразил уверенность, что отменить визит в Израиль в такой ситуации Байден тоже не может, так как это означало бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей единственной сверхдержавы. «Так что чашу до дна», – призвал Лукьянов.

Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. Тем временем толпа протестующих с палестинскими флагами пошла на штурм американской военной базы в турецкой Малатье.