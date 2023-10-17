Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?5 комментариев
Президент Лаоса при встрече с Путиным заговорил на русском языке
Президент Лаоса заговорил на русском языке на встрече с Путиным
Глава Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на русском языке начал беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Пекине.
«Хочу повторить русский язык», – сказал Сисулит. Лаосский лидер поблагодарил российского президента за возможность встретиться, несмотря на его занятость. Путин отметил, что в студенчестве одновременно учился с президентом Лаоса в Ленинграде. «Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился», – сказал он.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос наладили политические связи, однако экономические еще предстоит развивать, передает ТАСС. «В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием», – сказал глава российского государства, отметив сокращение экономических показателей в прошлом году. «Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим», – добавил он.
Путин отметил, что рад встрече с коллегой из Лаоса, и напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту приняла участие в Восточном экономическом форуме в России. «У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», – сказал президент.
Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Ранее Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах.