Президент Лаоса при встрече с Путиным заговорил на русском языке

Президент Лаоса заговорил на русском языке на встрече с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

«Хочу повторить русский язык», – сказал Сисулит. Лаосский лидер поблагодарил российского президента за возможность встретиться, несмотря на его занятость. Путин отметил, что в студенчестве одновременно учился с президентом Лаоса в Ленинграде. «Мы с вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые вы учились, я тоже там учился», – сказал он.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия и Лаос наладили политические связи, однако экономические еще предстоит развивать, передает ТАСС. «В целом политический уровень отношений очень хороший, но нужно, конечно, дополнять его экономическим содержанием», – сказал глава российского государства, отметив сокращение экономических показателей в прошлом году. «Тем не менее, на мой взгляд, у нас перспектива есть, и хорошая перспектива, сейчас об этом поговорим», – добавил он.

Путин отметил, что рад встрече с коллегой из Лаоса, и напомнил, что в сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту приняла участие в Восточном экономическом форуме в России. «У нас сегодня есть возможность продлить этот диалог, разговор. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», – сказал президент.

Тхонглун Сисулит в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена, а в 1984 году получил докторскую степень в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Ранее Путин заявил о перспективах отношений России и Лаоса в военной и других сферах.