Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».5 комментариев
Стартовала аккредитация СМИ на выставку-форум «Россия»
Началась аккредитация представителей средств массовой информации и блогеров на международную выставку-форум «Россия», сообщили в АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Участниками выставки станут все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации, сообщается на сайте форума.
На все время проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.
Для работы на объектах выставки и доступа в пресс-центр необходимо пройти аккредитацию на официальном сайте мероприятия в разделе «Для СМИ». Аккредитация проходит в два этапа: оформление заявки по установленной форме, заполнение персональных анкет в системе аккредитации.
К работе на выставке «Россия» допускаются российские СМИ с действительной регистрацией, пресс-службы, иностранные средства массовой информации, аккредитованные при МИД России, блогеры с аудиторией не менее 100 тыс. подписчиков в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, Telegram или YouTube.
Персональную анкету необходимо отправить на рассмотрение заблаговременно, не менее чем за 10 дней до планируемого визита на выставку. Квоты на аккредитацию ограничены.
Кроме того, в дни проведения выставки аккредитованные представители СМИ смогут разместиться в официальных отелях СМИ (Cosmos Moscow VDNH Hotel 3, Novotel Москва Центр 4) или выбрать иные места проживания. Проживание представители СМИ оплачивают самостоятельно. При выборе официального отеля СМИ предоставляется специальный тариф для аккредитованных представителей СМИ.
Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве, на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).