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    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    26 комментариев
    17 октября 2023, 14:10

    Путин пообещал интенсивно развивать отношения России с Таиландом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена делать все, чтобы развивать отношения с Таиландом, заявил президент Владимир Путин на встрече с тайским премьером Сеттхой Тхависином.

    «Со своей стороны будем делать все для того, чтобы отношения развивались как можно более интенсивно и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава Российского государства указал, что в условиях «такой турбулентности» на международной арене в 2022 году между странами сократился товарооборот. Он выразил надежду, что комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству «внесет свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд».

    Путин назвал отрадным то, что страны не прекращали отношения в гуманитарной сфере. Сейчас в России учатся 150 студентов из Таиланда. Он также указал на растущий туристический поток – с января по сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти 1 млн российских граждан.

    В 2024-2025 годах планируется провести перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

    Ранее Таиланд решил продлить безвизовый режим для российских граждан до 90 дней для привлечения большего числа туристов.

    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 15:07
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

    «Уверен, что это не последнее событие подобного рода», – приводит его слова ТАСС.

    Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент отметил, что направлений работы «гораздо больше». «По всем будем двигаться вперед», – подчеркнул Путин.

    Президент заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться. «Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры», – сказал глава государства.

    Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых в понедельник объектов, и положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    В числе открытых объектов – отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

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    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

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    17 октября 2023, 13:09
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине

    Орбан: Венгрия всегда хотела расширять контакты с Россией, а не противостоять

    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрии удалось наладить хорошие контакты с Россией, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт никогда не стремился противостоять Москве, а наоборот, удалось наладить максимально хорошие контакты с Москвой, что и является целью республики, передает ТАСС.

    Обращаясь к Путину, премьер Венгрии сообщил, за все 12 встреч, которые были, «такой сложной еще не было».

    «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились», – признался Орбан.

    По его словам, отношения двух стран очень много потеряли из-за конфликта на Украине и санкций, но Будапешт старается «спасти все, что можно» из двусторонних контактов.

    Кроме того, пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши заявил, что Орбан на встрече с Путиным отметил необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине, беженцев и санкций.

    Ранее Путин на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине на встрече  с Орбаном назвал чрезвычайно важным обмен мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире, в Европе, несмотря на то, что позиции стран далеко не всегда совпадают.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 13:08
    Захарова резко раскритиковала ПАСЕ за резолюцию о Путине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Резолюция Парламентской ассамблеи Европы с призывом признать президента России Владимира Путина «нелегитимным главой государства» после окончания его полномочий в 2024 году ничтожна, указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Резолюция ПАСЕ – это часть информационной войны США и ЕС против России, элемент вмешательства во внутренние дела страны, не имеющая никакой юридической силы, она ничтожна, подчеркнула Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    В резолюции содержатся призывы против России, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю российского народа, отметила она. Захарова задала риторический вопрос о том, какой объективности можно ожидать от тех, кто считает сегодняшнюю Украину демократией, или от тех, кто поддерживает ее президента Владимира Зеленского после его встречи с нацистом Ярославом Гунькой в парламенте Канады.

    ПАСЕ придерживается «порочной логики двойных стандартов», русофобские документы свидетельствуют о деградации Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, подчеркнула дипломат.

    До этого МИД отмечал, что ПАСЕ продемонстрировала свою никчемность, объявив Путина «нелегитимным президентом» после 2024 года.

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    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    17 октября 2023, 04:31
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РоссииВладимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.

    Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

    Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников форума «Один пояс – один путь».

    Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

    В завершение визита в Китай, Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    17 октября 2023, 11:32
    Песков: Конкурентов у Путина в России нет и быть не может
    Песков: Конкурентов у Путина в России нет и быть не может
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Конкурентов у президента Владимира Путина в России нет и быть не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране. Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

    Песков ранее говорил, что Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах.


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    16 октября 2023, 15:59
    Путин открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл мост через реку Свирь в Ленинградской области. Мост является крупнейшим объектом дорожной инфраструктуры региона за последние 50 лет.

    Мост общей протяженностью 2,5 тыс. метров построен с опережением контрактных сроков на три года, передает РИА «Новости».

    Строительство объекта было начато в конце 2019 года по поручению Путина. Мост имеет стратегическое значение для Подпорожья (город Ленинградской области) и региона в целом.

    Подпорожье было разделено судоходной рекой на две части. Переправиться с одного берега можно через плотину Верхне-Свирской ГЭС в рамках реверсивного движения. Однако этот путь не рассчитан на интенсивный проезд транспорта.

    Теперь мост полностью переключит транспортные потоки с плотины Верхне-Свирской ГЭС, установит постоянную связь между берегами.

    Ранее Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае.

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    16 октября 2023, 17:35
    Названы темы переговоров Путина с Си Цзиньпином

    Анонсированы переговоры Путина с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что переговоры пройдут на полях форума «Один пояс – один путь» в Пекине, передает ТАСС. Ушаков сообщил, что переговоры запланированы на среду, 18 октября. Путин приглашен в качестве главного гостя на форум, добавил он.

    Также Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят как двусторонние, так и международные темы, в том числе вопросы формирования более справедливого многополярного миропорядка.

    Он уточнил, что переговоры пройдут в два этапа – в широком формате (с участием делегаций) и в узком составе в формате рабочего завтрака. «Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава», – добавил дипломат.

    Ранее Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться.

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    16 октября 2023, 20:10
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили израильские СМИ.

    Как пишет Haaretz, главной темой разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация вокруг сектора Газа, передает ТАСС. Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 16:38
    Путин заявил о большом количестве россиян в зоне палестино-израильского конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне палестино-израильского конфликта находятся много россиян как с одной, так и с другой стороны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оперативным вопросам.

    Глава государства попросил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова дать оценку ситуации на Ближнем Востоке.

    «Сергей Алексеевич, мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех коллег, которые здесь собрались. С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта (на Ближнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД) находятся много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население – встает вопрос гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «В преддверии телефонных разговоров и чтобы выработать общую позицию по этому делу, попросил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации», – добавил глава государства.

    Также на совещании обсуждались вопросы, связанные с СВО. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о положении в зоне конфликта на Украине. Министр заявил, что украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин.

    Напомним, число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек.

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    17 октября 2023, 10:35
    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Коментарии (3)
    16 октября 2023, 19:46
    Путин выразил Аббасу соболезнования в связи с гибелью палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с палестинским коллегой Махмудом Аббасом выразил соболезнования семьям палестинцев, погибших в ходе эскалации конфликта в секторе Газа, заявило палестинское руководство.

    Путин выразил соболезнования семьям жертв среди палестинцев в секторе Газа, говорится в заявлении, передает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

    В сообщении отмечается, что глава Российского государства подтвердил важность прекращения боевых действий, необходимость оказания гуманитарной помощи народу Палестины и прекращению политики вытеснения палестинцев за пределы их страны.

    Также он подтвердил позицию России по поддержке права палестинского народа на свободу и независимость в своем государстве «со столицей в Восточном Иерусалиме».

    Напомним, президент России в понедельник провел телефонные переговоры с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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    Российские беспилотники меняют правила игры в зоне СВО

    Украинские военнослужащие и западные издания бьют тревогу: «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах». Иначе говоря, российские военные беспилотники завоевывают господство в небе спецоперации. Какие беспилотники оказались наиболее эффективны и как они в итоге меняют сценарий боевых действий? Подробности

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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