Путин пообещал интенсивно развивать отношения России с Таиландом

Tекст: Алексей Дегтярев

«Со своей стороны будем делать все для того, чтобы отношения развивались как можно более интенсивно и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», – цитирует Путина ТАСС.

Глава Российского государства указал, что в условиях «такой турбулентности» на международной арене в 2022 году между странами сократился товарооборот. Он выразил надежду, что комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству «внесет свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд».

Путин назвал отрадным то, что страны не прекращали отношения в гуманитарной сфере. Сейчас в России учатся 150 студентов из Таиланда. Он также указал на растущий туристический поток – с января по сентябрь 2023 года Таиланд посетили почти 1 млн российских граждан.

В 2024-2025 годах планируется провести перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Ранее Таиланд решил продлить безвизовый режим для российских граждан до 90 дней для привлечения большего числа туристов.