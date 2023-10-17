Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Путин: Отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе

Tекст: Ольга Никитина

«Очень рад вас видеть. <...> Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе», – сказал российский лидер, открывая встречу, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на 6%, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.

Как отметил российский лидер, в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия России и Вьетнама, но за первые шесть месяцев текущего года ситуация скорректировалась.

По его словам, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.

Также Путин планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.