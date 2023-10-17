Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.12 комментариев
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама
Путин: Отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе
Президент России Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума «Один пояс – один путь».
«Очень рад вас видеть. <...> Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе», – сказал российский лидер, открывая встречу, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на 6%, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.
Как отметил российский лидер, в прошлом году наблюдался спад торгово-экономического взаимодействия России и Вьетнама, но за первые шесть месяцев текущего года ситуация скорректировалась.
По его словам, для развития торговых связей нужными темпами работает смешанная правительственная комиссия двух стран.
Также Путин планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.