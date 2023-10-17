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    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 09:54

    ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ задержала 48-летнего гражданина России, проживающего в Крыму, за сотрудничество со Службой безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    В сообщении говорится, что житель Бахчисарайского района инициировал сотрудничество с СБУ, представителю которой передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, россиянин по заданию украинских спецслужб организовывал тайники с боеприпасами на территории Крыма. Агента СБУ задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством.

    В ФСБ ранее сообщали, что в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

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    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергей Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    16 октября 2023, 16:14
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления

    Шойгу раскрыл число потерянных ВСУ бронированных боевых машин с начала контрнаступления

    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но Российская армия улучшила свое положение и не допустила продвижения противника, сказал министр, передает ТАСС.

    ВС России же не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне СВО выглядит «устойчиво и уверенно», подчеркнул глава ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (51)
    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

    Коментарии (21)
    16 октября 2023, 14:36
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 16:07
    В Херсоне украинские власти переименовали «напоминающие о России» улицы

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, был переименован ряд улиц, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом, сообщил в своих социальных сетях назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

    Так, площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица – Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского, а улица Волгоградская – Мариупольской. Также теперь в Херсоне нет сквера Пушкина, он переименован в Фонтанный. Площадь 200-летия Херсона теперь будет площадью Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее депутаты Днепропетровского облсовета на Украине приняли решение переименовать Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.

    Коментарии (30)
    17 октября 2023, 08:40
    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    В США сравнили траты на Израиль и Украину
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (5)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

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    16 октября 2023, 11:27
    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

    Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

    Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

    Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовое в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    16 октября 2023, 14:59
    На Украине командира роты обвинили в фиктивном зачислении футболистов в армию

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Украины предъявила обвинение в фиктивном зачислении на военную службу футболистов командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщили в пресс-службе МВД республики.

    В сообщении утверждается, что после принятия «присяги» семь футболистов несли службу исключительно на бумаге. Эти футболисты получали финансовое обеспечение, что нанесло ущерб государству в размере 1,5 млн гривен (более 41 тыс. долларов), передает ТАСС.

    Подозреваемому инкриминируют ст. 426-1 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий должностным лицом).

    Ранее сообщалось, что на Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации – в даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти.

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    16 октября 2023, 11:01
    В результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    В результате массовой атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    Массовой атаке беспилотников подверглись Курск и Курский район в минувшие выходные, пять домов получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    По его словам, в ночь с субботы на воскресенье над городом работала ПВО, в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности, проведено обследование по всем заявлениям, передает ТАСС.

    Куцак заявил, что по пяти адресам будет вестись работа для устранения последствий падения обломков.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с субботы на воскресенье российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 12:41
    В России заявили, что ВСУ не смогут прорвать оборону в районе Клещеевки

    Бибилов: Сил ВСУ не хватит, чтобы прорвать оборону России в районе Клещеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики не смогут прорвать российскую оборону в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, заявил замкомандующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» (ДШК (Э)) по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

    Бибилов заявил ТАСС, что ситуация в районе Клещеевки тяжелая. При этом он опроверг сообщения о том, что населенный пункт якобы находится под украинским контролем.

    В районе Клещеевки, по его словам, действует ряд подразделений корпуса. Сил украинских националистов не хватит, чтобы прорвать российскую оборону, угроза окружения Артемовска отсутствует, подчеркнул Бибилов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили пять атак под Артемовском.

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    16 октября 2023, 14:53
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 460 военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли до 460 человек на Донецком направлении, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Южная» на этом направлении отразила десять атак украинских штурмовиков у поселков Клещеевка, Андреевка и Марьинка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Курдюмовки, Белой Горы и Георгиевки в ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 460 бойцов, три танка и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777, польская САУ Krab, два орудия Д-20 и САУ «Акация».

    У Славянска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении поразили живую силу и технику 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Новомихайловки, Угледара и Урожайного в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 70 человек, гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б».

    У Зеленого Гая и Алексеевки (Запорожская область) уничтожены два склада боеприпасов.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила 10 атак украинских штурмовиков 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Новоегоровки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    У Петропавловки, Купянска и Петровского (Харьковская область) поражена живая сила и техника 112-й бригады теробороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ на этом направлении потеряли до 85 человек, два танка, две бронемашины, орудие Д-20 и две САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

    ВСУ на этом направлении потеряли до 65 человек, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

    На Запорожском направлении отражена атака украинских военных у Вербового в Запорожской области. У Малой Токмачки и Новоданиловки поражена живая сила и техника ВСУ. Украинская сторона потеряла до 55 человек, две бронемашины и два пикапа.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ Krab и самоходная гаубица «Гвоздика».

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

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