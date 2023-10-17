ФСБ задержала жителя Крыма за сотрудничество с СБУ

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении говорится, что житель Бахчисарайского района инициировал сотрудничество с СБУ, представителю которой передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, передает ТАСС.

По данным ФСБ, россиянин по заданию украинских спецслужб организовывал тайники с боеприпасами на территории Крыма. Агента СБУ задержали при изъятии из тайника пакета со взрывным устройством.

В ФСБ ранее сообщали, что в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией.