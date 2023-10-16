Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?6 комментариев
ФСБ задержала собиравшего для Украины данные о силовиках жителя Курганской области
В Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ, сообщили в региональном управлении спецслужбы.
Подозреваемому 20 лет, он сотрудничал с запрещенной в России украинской структурой, в марте 2023 года он сам вышел на контакт с представителями организации и согласился участвовать в деятельности, направленной против безопасности России, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
Ему на электронную почту высылали инструкции по диверсионной и подрывной работе в России, в том числе по распространению проукраинской пропаганды, сбору и передаче сведений о расположении подразделений МВД, ФСБ, Росгвардии, пограничных войск, воинских частей и военкоматов.
В апреле ФСБ задержала в Сахалинской области подозреваемого в госизмене, мужчина планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.