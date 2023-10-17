  • Новость часаВ США сравнили траты на Израиль и Украину
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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины
    Назван средний размер пенсии россиян к 2026 году
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти
    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели, «сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 07:56

    Toyota остановила работу 10 линий на шести заводах в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автоконцерн Toyota остановил работу на 10 линиях шести из 14 заводов в Японии, сообщило агентство Киодо.

    Остановка вызвана перебоем в поставке деталей, в частности, пружин, из-за аварии со взрывом на заводе в Фудзиоке в понедельник, передает РИА «Новости».

    Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.

    Ранее завод Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на выкуп.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

    Коментарии (21)
    16 октября 2023, 13:47
    Япония потребовала от России отменить запрет на ввоз рыбы

    МИД Японии: Токио сделал представление России в связи с ограничением на ввоз рыбы

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство иностранных дел Японии сделало России представление в связи с решением о временном ограничении на импорт японской рыбы и морепродуктов, которое было принято российской стороной из-за сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1».

    В Токио заявили, что предоставили международному сообществу, в том числе и России, «разъяснения о безопасности воды, обработанной системой ALPS». Отмечается, что решение Москвы вызвало у японской стороны «крайнее сожаление», Япония «настоятельно» призвала его отменить, передает ТАСС.

    Сообщается, что в ответ на запрос Россельхознадзора японская сторона предоставила дополнительные сведения о сбросе в океан воды с «Фукусимы-1».

    Напомним, с 16 октября в России вводится временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

    Эксперты называли сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.

    Коментарии (42)
    16 октября 2023, 17:59
    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти

    Reuters: Индия задержала оплату нефти из России из-за нежелания платить юанями

    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийское руководство недовольно тем, что подконтрольные государству компании используют китайские юани для покупки нефти у России, из-за чего возникают задержки с оплатой, сообщили источники Reuters.

    Задержка есть минимум у семи партий топлива, утверждают источники Reuters на нефтеперерабатывающих заводах, передает РБК. Указывается, что пока не понятно, запретило ли правительство Индии окончательно расчет в юанях.

    При этом представитель Минфина указал, что такого запрета нет, если частная фирма имеет юани для расчетов, то правительство не будет мешать, но и не станет поощрять или облегчать такую торговлю.

    Коментарии (33)
    16 октября 2023, 10:51
    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари

    Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни

    Умер экс-президент Финляндии Ахтисаари
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни. Финский политик в 1999 году представлял ЕС на переговорах с Россией и Югославией, в ходе которых угрожал ковровыми бомбардировками Белграда. Впоследствии был награжден Нобелевской премией мира.

    В сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте говорится, что Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 6.40 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

    В июне 1999-го югославская пресса опубликовала стенограмму переговоров между представителем ЕС Ахтисаари, Виктором Черномырдиным и президентом Югославии. Как сообщалось в публикации, Слободан Милошевич спросил о том, что будет, если Югославия откажется от подписания документа, который позднее получит название «План Мартти Ахтисаари» и ляжет в основу резолюции Совета Безопасности ООН.

    «В ответ Ахтисаари отодвинул с центра стола вазу с цветами и красноречиво провел ладонью по полированной поверхности: «Белград будет как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда». Минута тишины, и затем он добавил: «Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших», – говорилось в публикации.

    В 2000 году вышла книга бывшего президента Финляндии «Миссия в Белграде».

    В 2008 году, в год провозглашения Косово независимости, Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира с формулировкой «за важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов».

    Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в г. Виипури (Финляндия, в настоящее время – Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в г. Куопио (в центре Финляндии), а затем в г. Оулу (на северо-западе страны).

    В 1959 году окончил педагогическое отделение Оульского университета, работал учителем начальной школы. В 1965-м Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973–1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах – в Замбии, Сомали и Мозамбике.

    В 1977-м перешел на службу в ООН. В 1991-м Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990-го – феврале 1991 года.

    В 1993 году вернулся в Хельсинки, в 1994-м – был избран президентом Финляндии. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995).

    С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косово. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии.

    Помимо Нобелевской, отмечен и другими международными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000) и премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000).

    Владел четырьмя языками: немецким, английским, французским и шведским.

    У него остались жена и сын.

    Коментарии (46)
    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Коментарии (29)
    16 октября 2023, 16:14
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления

    Шойгу раскрыл число потерянных ВСУ бронированных боевых машин с начала контрнаступления

    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе контрнаступления потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    ВСУ пытаются наступать на разных направлениях, но Российская армия улучшила свое положение и не допустила продвижения противника, сказал министр, передает ТАСС.

    ВС России же не только удерживают позиции, но и готовятся продолжать реализацию намеченных планов. В целом обстановка в зоне СВО выглядит «устойчиво и уверенно», подчеркнул глава ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (51)
    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергея Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    16 октября 2023, 22:42
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру

    Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

    По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов, и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

    Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

    Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

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    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

    Коментарии (15)
    16 октября 2023, 22:24
    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей

    Из-за ошибки сервиса курс доллара в Google опустился до отметки 62 рубля

    Google «опустил» курс доллара до 62 рублей
    @ Hasan Bratic/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за ошибки сервиса курс доллара в Google отображается на отметке 62 рубля, сообщили СМИ.

    Как сообщает Telegam-канал RT, при вводе в поиск фразы «курс доллара к рублю» сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. В настоящее время ошибка уже исправлена.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что обязательная продажа валюты рядом российских экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль, он стабилизируется на уровне 90 рублей за доллар.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 12:52
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    Washington Post: Блинкен прождал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось всю ночь дожидаться встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщило издание The Washington Post.

    Газета пишет, что кронпринц «вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер». На переговоры принц пришел только следующим утром, передает ТАСС.

    Блинкен приехал в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю 7 октября.

    16 октября Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Коментарии (19)
    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

    Коментарии (18)
    16 октября 2023, 13:37
    Опубликовано видео нападения с ножом на пассажира в метро Москвы

    Прокуратура опубликовала видео нападения на пассажира в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом, драка попала на видео, сообщили в прокуратуре города.

    Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект», происшествие попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным прокуратуры, 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом оппоненту, пострадавшему причинен легкий вред.

    Дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

    В январе 2022 года на станции столичного метро «Чертановская» произошла массовая драка, инцидент попал на видео.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

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