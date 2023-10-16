Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?5683 комментария
В России заявили, что ВСУ не смогут прорвать оборону в районе Клещеевки
Бибилов: Сил ВСУ не хватит, чтобы прорвать оборону России в районе Клещеевки
Украинские боевики не смогут прорвать российскую оборону в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, заявил замкомандующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» (ДШК (Э)) по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Бибилов заявил ТАСС, что ситуация в районе Клещеевки тяжелая. При этом он опроверг сообщения о том, что населенный пункт якобы находится под украинским контролем.
В районе Клещеевки, по его словам, действует ряд подразделений корпуса. Сил украинских националистов не хватит, чтобы прорвать российскую оборону, угроза окружения Артемовска отсутствует, подчеркнул Бибилов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили пять атак под Артемовском.