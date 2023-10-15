Лидер ЛДПР поздравил детей участников СВО с Днем отца

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил детей участников СВО с Днем отца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, Слуцкий заявил, что крепкий дух, уверенность в своих силах, твердость характера – все это только отец может дать ребенку. По его словам, сейчас как никогда важно укреплять вклад мужчин в воспитание детей и именно мужчины несут ответственность за семью, передают детям полезные знания, патриотизм, уважение к Родине.

«Сегодня мы в третий раз официально празднуем День отца. Это очень важный для российских традиций праздник, который ЛДПР и Владимир Вольфович Жириновский предлагали установить ещё много лет назад. ЛДПР всегда поддерживала сохранение семейных традиций и ценностей. Потому что крепкая семья – это опора государства. Всех отцов я поздравляю с праздником, желаю здоровья, терпения, успеха!» – отметил лидер ЛДПР.

Слуцкий добавил, что только отец может обеспечить надежную опору и защиту своему ребенку. Поэтому сейчас, когда мужчины отстаивают право России на существование, свободу и безопасность, их семьям, детям необходимо внимание.

«ЛДПР с самого начала СВО активно включилась в работу по оказанию гуманитарной помощи. Мы открыли по стране центры ЛДПР правовой поддержки участников СВО и членов их семей. Я лично часто посещаю новые регионы. Поддерживаем, потому что считаем это своим долгом. А сегодня, в День отца, нам захотелось немного порадовать ребят, поднять им настроение. Приготовили вместе вкусную пиццу, пообщались», – заявил Слуцкий.

Участниками мероприятия стали дети от 4 до 12 лет, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО, подопечные благотворительного фонда «Все будет хорошо», дети волонтеров движений «Шьем для наших. Москва», «Золотые руки Ангела», а также дети из семей, которые вынужденно покинули ДНР.