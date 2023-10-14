Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.19 комментариев
Глава Евросовета анонсировал совещание по вопросу Ближнего Востока
Глава Евросовета Шарль Мишель 17 октября проведет внеочередную видеоконференцию с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке для выработки общей позиции.
В его письменном приглашении главам государств и правительств Евросоюза говорится о важности того, чтобы Евросовет в соответствии с европейскими «ценностями выработал единую позицию и общее и четкое направление действий, которое отражало бы всю сложность складывающейся ситуации», передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине, заявил в ходе пресс-конференции в Омане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.