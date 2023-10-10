Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
ЕС пообещал продолжить оказывать финансовую помощь Палестине
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Палестине
Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине, заявил в ходе пресс-конференции в Омане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в ЕС не планируют прекращать перевод средств для Палестинской автономии, так как страны-участницы считают, что оккупированные палестинские территории должны продолжать получать необходимую помощь, передает ТАСС.
Также Боррель подчеркнул, что в сложившейся ситуации Израиль имеет право на самозащиту, однако обязан соблюдать международные гуманитарные нормы.
Накануне Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. Тем временем президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.