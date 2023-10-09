ЕС приостановил оказание помощи Палестине

Американист: Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена

Американист Дудаков: Конфликт Израиля и Палестины понизит личный рейтинг Джо Байдена

Tекст: Илья Абрамов

«Согласно социологическим опросам последних лет, большая часть избирателей Демократической партии придерживались проарабской позиции. Хотя на фоне последних драматических событий общественное мнение может и измениться», – сказал американист Малек Дудаков.

«В среде демократов сейчас наблюдается раскол. Многие рядовые члены партии сочувствуют Палестине, а также обвиняют Израиль в расизме и политике апартеида. В то же время политическая верхушка, в том числе многие законодатели, поддерживают Тель-Авив», – отмечает собеседник.

«Однако на внешнюю политику США раскол не повлияет, даже несмотря на то, что отношения с Израилем у Штатов сейчас холоднее, чем при Дональде Трампе. Напомню, Байден заключал договоры с Ираном, а также посылал гуманитарную помощь Палестине. Однако политики-демократы, которые находятся сейчас у власти в Вашингтоне, поддерживают Тель-Авив и будут продолжать помогать ему», – пояснил он.

«Также уверен, что палестино-израильский конфликт в целом не окажет серьезного влияния на внутреннюю политику в США и позиции Демпартии. Вместе с тем, может снизиться рейтинг лично Джо Байдена, которого активно критикуют за потерю контроля Штатов над Ближним Востоком и из договоренности с Ираном», – резюмировал Дудаков.

Ранее пропалестинский митинг в Нью-Йорке вызвал раскол в рядах Демократической партии США. Губернатор штата Кэти Хокул и другие ведущие демократы назвали митинг «отвратительным» и отделили себя от крайне левых. Пишет Politico.

«Нью-Йоркское отделение Демократических социалистов Америки показывает себя тем, чем оно является на самом деле – антисемитским пятном на душе крупнейшего города США», – написал член Палаты представителей от Бронкса Ричи Торрес. «В аду есть особое место для тех, кто прославляет хладнокровное убийство мирных жителей и детей», – добавил он.

Ряд демократов осудили действия палестинцев, но призвали к прекращению огня. «Я самым решительным образом осуждаю нападение ХАМАС», – заявила член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. «Ни один ребенок и ни одна семья никогда не должны пережить такого рода насилие и страх. Проявляемая жестокость не решит проблему продолжающегося угнетения и оккупации в регионе. Для спасения людей срочно необходимы немедленное прекращение огня и деэскалация».

Конгрессмен Джамаал Боуман осудил насилие, но не призвал к прекращению огня. Также он вспомнил протест палестинцев против 16-летней блокады Израилем сектора Газа. «Нам нужен способ положить конец этому насилию, которое убивает и травмирует поколения израильтян и палестинцев, включая блокаду Газы», – заявил он.

Член Палаты представителей Кори Буш была более критичной по отношению к Израилю, чем некоторые из ее коллег. «В рамках достижения справедливого и прочного мира мы должны внести свой вклад для того, чтобы остановить это насилие, прекратив поддержку правительством США израильской военной оккупации и апартеида», – отмечает она.

Член Палаты представителей палестинского происхождения от демократической партии Рашида Тлайб отметила, что готова бороться за справедливое будущее. «Путь к этому будущему должен включать снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида, которая создает удушающие, дегуманизирующие условия, которые могут привести к сопротивлению», – передает New York Post.

Напомним, президент США Джо Байден поддержал Тель-Авив в борьбе с ХАМАС. «Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не бывает оправданий. И поддержка моей администрацией безопасности Израиля остается твердой и непоколебимой», – передает Politico слова американского лидера. Также он распорядился направить Израилю дополнительную помощь в борьбе с палестинцами.