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    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей
    Эксперт: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    ЕС приостановил оказание помощи Палестине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    8 комментариев
    9 октября 2023, 16:38

    ЕС приостановил оказание помощи Палестине

    ЕС приостановил оказание помощи Палестине на 691 млн евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

    Он указал, что «крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро», передает ТАСС.

    Напомним, президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

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    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

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    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

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    9 октября 2023, 13:10
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа

    Министр обороны Израиля Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант сообщил, что в сектор Газа не будет поставляться продовольствие, топливо и электроэнергия.

    «Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в израильском военном ведомстве сообщили о наступлении против палестинского радикального движения ХАМАС.

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    8 октября 2023, 22:30
    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС

    Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»

    Израиль отказался вести переговоры о мире с «этими дикарями» из ХАМАС
    @ Ayman Nobani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы собираются уничтожить «этих дикарей», заявил постпред страны при ООН Гилад Эрдан.

    Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».

    В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой» или с ИГИЛ (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».

    При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».

    Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.

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    9 октября 2023, 00:21
    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

    ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка «Бригады Изэддина аль-Кассема» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) заявила, что подвергла ракетному обстрелу международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

    Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.

    «Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 15:02
    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы

    Израильский политолог Ципис: Переговоры по возвращению заложников из сектора Газа могут занять месяцы и годы

    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    @ REUTERS/Itai Ron

    Tекст: Илья Абрамов

    ХАМАС знает, что Израиль захочет вернуть домой не только выживших пленников, но и тех, кто погиб. В связи с этим, всем им угрожает реальная опасность, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники.

    «Более ста человек были вывезены ХАМАС на территорию сектора Газа. Надо понимать, что среди этих людей есть как еще живые заложники, так и уже мертвые», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Очевидно, что боевики не согласятся вернуть израильтян просто так. В обмен они потребуют от Тель-Авива выпустить заключенных из тюрем. Израиль может пойти на ряд уступок в этом вопросе. Также мы можем захватить несколько лидеров террористов и попытаться вернуть пленных в обмен на них», – отмечает он.

    «Переговоры будут небыстрыми. Они могут занять месяцы или даже годы. Был случай, когда пленного израильского солдата освобождали пять лет. Есть более быстрый вариант – наземная операция в секторе Газа. Но она приведет к большому числу жертв среди заложников, солдат, а также мирного населения палестинского анклава», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тех, кто сейчас находится в руках ХАМАС, может ждать смерть, даже если переговоры еще будут продолжаться. Но и погибших Израиль захочет вернуть домой, чтобы похоронить в родной земле. Боевики знают это и не станут слишком дорожить жизнями пленных», – резюмировал Ципис.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС. Пишет Wall Street Journal.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 12:10
    Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
    Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские вооруженные силы установили контроль над всеми населенными пунктами в южной части страны, куда ранее прошли боевики ХАМАС, заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Военные Израиля взяли под контроль населенные пункты, но отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории, уточнил Хагари, передает ТАСС.

    Израильская армия вызвала в свои ряды 300 тыс. резервистов с началом боевых действий, уточнил он. Это удалось сделать за 48 часов.

    В воскресенье между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем прошел обмен ударами на юге Ливана.

    Израильские СМИ сообщали, что ХАМАС и «Исламский джихад» держат в заложников 130 израильских граждан, как военных, так и мирных жителей.

    Коментарии (14)
    9 октября 2023, 13:22
    Американист: Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена

    Американист Дудаков: Конфликт Израиля и Палестины понизит личный рейтинг Джо Байдена

    Американист: Война на Ближнем Востоке ударит по рейтингам Байдена
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Палестино-израильский конфликт может сказаться на рейтингах президента США Джо Байдена. Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало споры в рядах демократов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщили о расколе Демократической партии США из-за мнения о конфликте Израиля и Палестины.

    «Согласно социологическим опросам последних лет, большая часть избирателей Демократической партии придерживались проарабской позиции. Хотя на фоне последних драматических событий общественное мнение может и измениться», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В среде демократов сейчас наблюдается раскол. Многие рядовые члены партии сочувствуют Палестине, а также обвиняют Израиль в расизме и политике апартеида. В то же время политическая верхушка, в том числе многие законодатели, поддерживают Тель-Авив», – отмечает собеседник.

    «Однако на внешнюю политику США раскол не повлияет, даже несмотря на то, что отношения с Израилем у Штатов сейчас холоднее, чем при Дональде Трампе. Напомню, Байден заключал договоры с Ираном, а также посылал гуманитарную помощь Палестине. Однако политики-демократы, которые находятся сейчас у власти в Вашингтоне, поддерживают Тель-Авив и будут продолжать помогать ему», – пояснил он.

    «Также уверен, что палестино-израильский конфликт в целом не окажет серьезного влияния на внутреннюю политику в США и позиции Демпартии. Вместе с тем, может снизиться рейтинг лично Джо Байдена, которого активно критикуют за потерю контроля Штатов над Ближним Востоком и из договоренности с Ираном», – резюмировал Дудаков.

    Ранее пропалестинский митинг в Нью-Йорке вызвал раскол в рядах Демократической партии США. Губернатор штата Кэти Хокул и другие ведущие демократы назвали митинг «отвратительным» и отделили себя от крайне левых. Пишет Politico.

    «Нью-Йоркское отделение Демократических социалистов Америки показывает себя тем, чем оно является на самом деле – антисемитским пятном на душе крупнейшего города США», – написал член Палаты представителей от Бронкса Ричи Торрес. «В аду есть особое место для тех, кто прославляет хладнокровное убийство мирных жителей и детей», – добавил он.

    Ряд демократов осудили действия палестинцев, но призвали к прекращению огня. «Я самым решительным образом осуждаю нападение ХАМАС», – заявила член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес. «Ни один ребенок и ни одна семья никогда не должны пережить такого рода насилие и страх. Проявляемая жестокость не решит проблему продолжающегося угнетения и оккупации в регионе. Для спасения людей срочно необходимы немедленное прекращение огня и деэскалация».

    Конгрессмен Джамаал Боуман осудил насилие, но не призвал к прекращению огня. Также он вспомнил протест палестинцев против 16-летней блокады Израилем сектора Газа. «Нам нужен способ положить конец этому насилию, которое убивает и травмирует поколения израильтян и палестинцев, включая блокаду Газы», – заявил он.

    Член Палаты представителей Кори Буш была более критичной по отношению к Израилю, чем некоторые из ее коллег. «В рамках достижения справедливого и прочного мира мы должны внести свой вклад для того, чтобы остановить это насилие, прекратив поддержку правительством США израильской военной оккупации и апартеида», – отмечает она.

    Член Палаты представителей палестинского происхождения от демократической партии Рашида Тлайб отметила, что готова бороться за справедливое будущее. «Путь к этому будущему должен включать снятие блокады, прекращение оккупации и демонтаж системы апартеида, которая создает удушающие, дегуманизирующие условия, которые могут привести к сопротивлению», – передает New York Post.

    Напомним, президент США Джо Байден поддержал Тель-Авив в борьбе с ХАМАС. «Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не бывает оправданий. И поддержка моей администрацией безопасности Израиля остается твердой и непоколебимой», – передает Politico слова американского лидера. Также он распорядился направить Израилю дополнительную помощь в борьбе с палестинцами.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 01:18
    СБ ООН не принял заявления по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа

    Небензя после закрытого заседания СБ ООН сообщил об отсутствии заявления Совбеза по ситуации вокруг Израиля и Газы

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам закрытого заседания СБ ООН не принял никакого заявления в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя сообщил, что призвал «к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями». Эскалацию в регионе он считает «частично результатом нерешенного вопроса», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, постпред Мальты Ванесса Фрейзер сообщила, что никто из членов СБ ООН не выдвинул проект заявления, при этом все осудили нападение ХАМАС на Израиль.

    Напомним, постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна не собирается вести переговоры с палестинским движением ХАМАС, израильские силы намерены уничтожить «этих дикарей».

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 02:59
    WSJ заявила о причастности Ирана к подготовке атаки ХАМАС на Израиль

    Wall Street Journal заявила об участии иранского Корпуса стражей исламской революции в подготовке атаки ХАМАС на Израиль

    WSJ заявила о причастности Ирана к подготовке атаки ХАМАС на Израиль
    @ Carsten Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции помогали палестинскому движению ХАМАС подготовить атаку на Израиль, пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц в ХАМАС и ливанской «Хезболле».

    Как утверждает Wall Street Journal, офицеры КСИР с августа работали вместе с ХАМАС над планом атаки. Сообщается, что стороны встречались в Бейруте, а на встрече 2 октября Иран одобрил проведение операции против Израиля. Wall Street Journal заявила, что информацию о причастности Ирана подтвердили также европейский чиновник и некий советник правительства Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у американской стороны нет доказательств причастности Ирана к нападению палестинских боевиков на юг Израиля.

    Коментарии (7)
    9 октября 2023, 06:26
    Израиль попросил у США снаряды для «Железного купола»

    WP сообщила о просьбе Израиля к США передать боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль попросил у США малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол», сообщили источники.

    Как пишет Washington Post, следует рассматривать это не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в преддверии будущих ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, передает ТАСС.

    Также Израиль хочет усилить обмен разведывательной информацией о ситуации на юге Ливана из-за опасений, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступит в конфликт. Ожидается, что Белый дом направит в Конгресс объединенный запрос на военную помощь Израилю и Украине.

    По словам американских чиновников, Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в течение 24–48 часов. «Израильские войска войдут в густонаселенный сектор Газа», что может привести к росту числа погибших, пишет издание.

    Напомним, президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    Коментарии (3)
    8 октября 2023, 23:51
    Граждане США погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Associated Press сообщило о гибели четырех граждан США в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Как минимум четыре гражданина США погибли и не менее семи пропали без вести в результате нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль, сообщили американские чиновники.

    Источники Associated Press сообщают, что данные могут измениться. Отмечается, что у большинства погибших и пропавших без вести было также гражданство Израиля. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил CNN, что США проводят проверку информации о погибших американцах, передает ТАСС.

    Напомним, Блинкен заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь. Кроме того, он указал на давние отношения между Ираном и ХАМАС, хотя и признал, что у США нет доказательств причастности Ирана к нападению на юг Израиля.

    Коментарии (2)
    8 октября 2023, 23:24
    Фицо заявил о невозможности для Украины вступить в ЕС в ближайшее время

    Фицо указал на коррумпированность Украины и невозможность принять ее в ЕС в ближайшее время

    Фицо заявил о невозможности для Украины вступить в ЕС в ближайшее время
    @ Panoramic/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина коррумпирована на всех уровнях, она не станет членом ЕС в ближайшее время, заявил Роберт Фицо, который по итогам выборов в Словакии должен сформировать новое правительство страны.

    Фицо прокомментировал заявление бывшего председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который заявил, что Украина не может в скором времени вступить в ЕС, передает ТАСС.

    Фицо заявил, что у Юнкера случился «момент откровения». По мнению Фицо, если бы Юнкер все еще оставался на занимаемых ранее постах премьера Люксембурга или председателя ЕК, то «не был бы столь отважным». Однако «и так ему нужно зачесть его смелось», сказал Фицо.

    «Значимый, действительно значимый экс-политик в полный голос, на весь мир прокричал: «А король-то голый!» то есть, что Украина коррумпирована на всех ее уровнях и что она далеко не готова к вступлению в ЕС», – сказал Фицо.

    Он заявил, что рассуждения о «членстве Украины в ЕС как о свершившемся факте» создают «ложные надежды» для жителей Украины, это «плохо для ЕС и для самих украинцев».

    Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что такими высказываниями Мишель превышает свои полномочия. В Нидерландах также выступили против присоединения Украины к Евросоюзу.

    Партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава, экс-премьер страны Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 12:13
    Израиль заявил о наступлении на позиции ХАМАСа
    Израиль заявил о наступлении на позиции ХАМАСа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские вооруженные силы начали наступление против палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил официальный представитель израильского военного ведомств Даниэль Хагари.

    Армия обороны Израиля ликвидировала «сотни террористов» в районах, прилегающих к Газе, она перешла в наступление, сказал Хагари, передает ТАСС.

    Также он сообщал, что израильские военные в понедельник установили контроль над всеми населенными пунктами в южной части страны.

    Коментарии (2)
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    Цены на заправках взяты под контроль демпфером

    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

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    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей

    Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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