Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Исполком МОК утвердил включение пяти новых видов спорта в программу Олимпиады
Исполком МОК утвердил включение пяти новых видов спорта в программу Олимпиады 2028 года
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение флаг-футбола, лакросса, сквоша, крикета и бейсбола/софтбола в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые должны пройти в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), сообщил президент МОК Томас Бах.
По его словам, пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и покажут миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков во всем мире, передает ТАСС.
Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.