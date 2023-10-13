Правящая партия Грузии раскритиковала планы оппозиции «выявлять пророссийских коллаборационистов»

В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе

Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна

Tекст: Валерия Городецкая

«Расследование повреждения трубопровода сосредоточено на кораблях, двигавшихся в момент происшествия в Финском заливе», – сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

По информации YLE, в момент происшествия в месте аварии находились пять нефтяных танкеров. Расследованием занимается центральная криминальная полиция при содействии ВМФ Финляндии, Пограничной охраны и эксплуатантов газопровода.

Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур сообщил о наличии у ведомства фото и видео повреждений газопровода Balticconnector. По его словам, они выглядят так, «будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли». Власти допускают, что ЧП могло произойти из-за зацепившегося за трубу якоря.

Ранее в США заявили о готовности помочь в расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.