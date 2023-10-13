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Правящая партия Грузии раскритиковала планы оппозиции «выявлять пророссийских коллаборационистов»
Правящая «Грузинская мечта» назвала «частью деструктивного плана по дестабилизации обстановки в Грузии» создание интернет-платформы «мона» («раб») представителями радикальных оппозиционных грузинских партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе заявил, что этот шаг оппозиции «является частью конкретного деструктивного плана», о чем ранее предупреждала Служба государственной безопасности Грузии.
По его словам, радикалы желают «создать напряженность, вывести конфронтацию на бытовой уровень».
«Это категорически неприемлемо, – сказал Михаил Сарджвеладзе. – Призываю быть очень осторожными с такими инициативами».
Глава «Шишки» Зураб Джапаридзе заявил, что цель создания платформы в том, чтобы имена «коллаборационистов» стали достоянием гласности. Он также сказал, что на платформе, в частности, появятся имена силовиков, которые якобы подвергают гонениям оппозицию, а также «антизападных духовников». По его словам, все должны знать имена «слуг России», которые якобы мешают Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Джапаридзе заявил, что вместе с другими оппозиционными партиями создал совет, который будет выносить окончательное решение по внесению имен «коллаборационистов» на платформу. Также о «коллаборационистах» будут проинформированы зарубежные дипмиссии.