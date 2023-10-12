Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.3 комментария
Грузинские радикалы создали платформу для выявления «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»
Интернет-платформа «мона» («раб») создана представителями радикальных оппозиционных грузинских партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На презентации в четверг глава «Шишки» Зураб Джапаридзе заявил, что цель создания платформы в том, чтобы имена «коллаборационистов» стали достоянием гласности.
Джапаридзе сказал, что на платформе, в частности, появятся имена силовиков, которые якобы подвергают гонениям оппозицию, а также «антизападных духовников».
«Имена коллаборационистов теперь навеки останутся в истории Грузии», – сказал он.
По его словам, все должны знать имена «слуг России», которые якобы мешают Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО.
Джапаридзе заявил, что вместе с другими оппозиционными партиями создал совет, который будет выносить окончательное решение по внесению имен «коллаборационистов» на платформу.
Также о «коллаборационистах» будут проинформированы зарубежные дипмиссии.