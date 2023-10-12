Грузинские радикалы создали платформу для выявления «сотрудничающих с Россией коллаборационистов»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

На презентации в четверг глава «Шишки» Зураб Джапаридзе заявил, что цель создания платформы в том, чтобы имена «коллаборационистов» стали достоянием гласности.

Джапаридзе сказал, что на платформе, в частности, появятся имена силовиков, которые якобы подвергают гонениям оппозицию, а также «антизападных духовников».

«Имена коллаборационистов теперь навеки останутся в истории Грузии», – сказал он.

По его словам, все должны знать имена «слуг России», которые якобы мешают Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО.

Джапаридзе заявил, что вместе с другими оппозиционными партиями создал совет, который будет выносить окончательное решение по внесению имен «коллаборационистов» на платформу.

Также о «коллаборационистах» будут проинформированы зарубежные дипмиссии.