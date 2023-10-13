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В Тбилиси пожелали новому послу США не поддерживать экстремистов в Грузии
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что новый посол США Робин Данигэн не будет поддерживать радикальную оппозицию, в чем власти обвиняли ее предшественницу Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Келли Дегнан – это не Америка. У нас давнее стратегическое партнерство с США, один или два посла не смогут бросить на него тень», – заявил он телекомпании «Имеди».
По его словам, «есть ожидания, что новый посол США радикально изменит (негативное) восприятие в обществе» американской политики в Грузии.
«Очень надеемся, что новый посол не будет, как это было прежде, что-либо фальсифицировать или поддерживать экстремистов», – сказал Ираклий Кобахидзе, заявивший о «полной открытости к сотрудничеству» с Робин Данигэн.
Со своей стороны, депутат от лояльного властям Грузии движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили выразил надежду на то, что при новом после США «не будут относиться к Грузии как к вассалам».
«Мы хотим с Америкой партнерства, а не вассального отношения», – отметил парламентарий.