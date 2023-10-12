  • ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
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    Поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    ГУР МО Украины признало, что ВСУ «выбились из графика»
    Израиль направил войска на границу с Ливаном
    США заменили скандального посла в Грузии
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    16 комментариев
    12 октября 2023, 08:41

    США заменили скандального посла в Грузии

    США заменили скандального посла в Грузии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Новый посол США в Грузии Робин Данигэн прибыла в четверг в Тбилиси, заменив скандально известную Келли Дегнан, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Власти Грузии обвиняли Дегнан в поддержке радикальной оппозиции и говорили, что с нетерпением ожидают нового посла.

    Данигэн многие годы работает в Госдепе на ответственных постах. У нее есть опыт службы в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, на Кубе, Сальвадоре, Австрии.

    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

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    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

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    11 октября 2023, 12:45
    Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией оказалась тревожной, Россия будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.

    «Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.

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    11 октября 2023, 15:07
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

    На видео отправки в войска очередных машин запечатлен танк Т-90М «Прорыв» с установленной в заводских условиях штатной конструкцией, представляющей из себя козырек из металлических профилей над башней, передает ТАСС.

    Ранее подобную защиту бойцы на фронте устанавливали самостоятельно, теперь новые танки будут оснащаться ей на заводе. В Ростехе отметили, что конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.

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    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

    Коментарии (43)
    11 октября 2023, 17:05
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26.

    Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске рассказал, что в стране найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он уточнил, что предстоит «определиться со сроками», когда это решение будет возможно воплотить в жизнь. Однако о том, какой конкретно новый самолет имеется в виду, Шойгу не упомянул.

    «Пока у меня одна версия решения – это самолет, который разрабатывается – Ил-112В. В принципе, самолет уже разработан, и опытные образцы построены. Как известно, во время испытаний этого самолета произошла катастрофа из-за возгорания двигателя, поэтому испытания были остановлены. По моей информации, двигатели уже доработаны и поставляются опять для возобновления испытаний. Поэтому могу предположить, что речь идет именно об этом самолете», – говорит Гусаров.

    По его словам, данная модель самолета интересная и перспективная, с хорошими характеристиками, поэтому она вполне может заменить Ан-72 и Ан-26. Гусаров напоминает, что перед самолетами любого класса ставят определенные требования – тактико-технические характеристики. В случаях, когда конструкторы их превышают, улучшая летательный аппарат по каким-либо параметрам, это чаще оборачивается созданием дополнительных проблем. Например, увеличивают дальность полета, что при полетах внутри страны не нужно, либо улучшают грузоподъемность, из-за чего увеличивается вес самолета, и ему сложнее садиться на небольшие аэродромы.

    «Самолеты типа Ан-26 или Ил-112В – это самолеты, как говорится, ближнего боя, для доставки снабжения или номенклатуры боевой или подразделений. Условно говоря, с ближнего тыла на передовую, например, или обратно. Такой самолет должен летать на относительно небольшие расстояния, быть легким, уметь садиться на региональные аэродромы, а иногда даже на грунт», – делится эксперт.

    По сравнению с Ан-26, продолжает собеседник, самолет Ил-112В имеет более широкий фюзеляж. Ил-112В способен вместить в себя автомобиль, его общая грузоподъемность 5 тонн. Более того, в нем есть встроенная рампа (специальный трап), что делает погрузку более удобной и быстрой.

    «Ан-26 и Ан-72 в этом классе прекрасно выполняли свои задачи. А теперь нужен такой же, но современный, более технологичный, возможно даже более экономичный, с большими возможностями, несколько расширенными. Ил-112В – отличная замена», – заключил Гусаров.

    Коментарии (49)
    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 20:18
    Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах FTT-2023: Форум туристических территорий.

    «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», – передает его слова РИА Новости.

    В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

    Ранее в РСТ заявили о запуске безвизового режима между Индией и Россией с 2024 года.

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    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 16:12
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС отвергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы атакуют мирных жителей и убивают детей, следует из заявления радикального движения.

    В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

    Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

    Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

    В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Коментарии (49)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 18:50
    ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже иностранца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранного гражданина задержали на российской территории, его подозревают в шпионаже, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

    Следствие ФСБ ходатайствует об аресте иностранца Тиллазода Ш., его подозревают в шпионаже, сообщили в суде, передает ТАСС. Подробностей не приводится из-за закрытия информации по делу.

    В июне в Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 12:09
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС

    NYT: Атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок израильских спецслужб

    Tекст: Александра Юдина

    Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна из-за допущенных представителями израильских спецслужб и военными ошибок, сообщает The New York Times.

    По данным высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, на которых ссылается газета, слабым местом стала неспособность сотрудников разведки установить контроль над ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, передает RT.

    Кроме того, издание отмечает, что другим слабым местом службы безопасности Израиля является серьезная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

    Помимо прочего, дополнительной причиной к возможности атаки NYT назвала сосредоточение большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в самом начале обострения конфликта.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

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    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

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    Поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада

    Новый виток конфликта на Ближнем Востоке привел к очередному расколу на Западе. В то время как правительства стран ЕС и США безоговорочно поддержали Израиль, в ряде городов Европы и Штатов прошли митинги в поддержку Палестины. Причем некоторые акции носили подчеркнуто антисемитский характер. О каких политических силах и движениях идет речь и почему в США усугубляется раскол между сторонниками и противниками Израиля? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

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