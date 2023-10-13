  • Новость часаХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации
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    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 10:56

    Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «День гнева»

    Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «День гнева»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильским гражданам, проживающим за границей, в пятницу, 13 октября, следует проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру, говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) и МИД Израиля.

    В сообщении говорится, что на фоне израильской операции в секторе Газа «Железные мечи» движение ХАМАС призвало сторонников по всему миру «провести «день гнева» и атаковать израильтян и евреев». Израиль считает, что в пятницу пройдут протестные акции, которые могут обернуться насилием, пишет «Коммерсант».

    СНБ и МИД Израиля посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». Ведомства заверили, что намерены проводить работу по всему миру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.

    Прошлой ночью принадлежащие Армии обороны Израиля истребители нанесли удары по 750 объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.

    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (15)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (34)
    13 октября 2023, 03:56
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

    Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос о палестинских детях, которые «лишились систем жизнеобеспечения» в секторе Газа.

    В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

    Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

    После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

    Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

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    12 октября 2023, 13:29
    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер назвал ошибкой миграционную политику Германии из-за митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, комментируя антиизраильские протесты в Берлине, заявил, что решение Германии принять большое число мигрантов, представляющих другие культуры, является ошибкой.

    Киссинджер, который будучи евреем был вынужден бежать из Германии перед началом Холокоста, признался, что ему больно видеть демонстрации в поддержку Палестины на улицах Берлина. Он назвал это преступным актом, и в этом контексте раскритиковал миграционную политику Германии, передает ТАСС.

    Экс-госсекретарь США считает, что впускать в страну такое количество людей совершенно другой культуры, религии и взглядов было грубой ошибкой. В результате такой политики в стране появляется «группа давления».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 15:59
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воздушные гавани Дамаска и Алеппо получили повреждения взлетно-посадочных полос в ходе израильской воздушной атаки, сообщает сирийское агентство SANA.

    Около 13.50 мск израильские воздушные силы нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо одновременно, утверждают источники SANA, передает ТАСС. Взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 00:40
    Отказ Молдавии от эвакуации граждан из Израиля привел к скандалу

    Решение Молдавии не проводить централизованную эвакуацию граждан из Израиля привело к скандалу

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор обвинил власти Молдавии в том, что они не позволяют приземлиться в Кишиневе самолету, билеты на который для эвакуации сограждан из Израиля оплатил Шор.

    Власти Молдавии заявили, что гражданам страны для эвакуации из Израиля следует воспользоваться коммерческими авиарейсами. Шор сообщил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, но власти страны не позволили самолету приземлиться в Кишиневе. По версии МИД Молдавии, рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orizont TV.

    Представитель Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика заявила, что ОГА получил запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами днем в четверг, регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, поскольку «самолет должен прибыть из зоны повышенного риска».

    «Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. <...> Вылет перенесен на утро. Всем пассажирам мы организовали трансфер и проживание в гостинице», – приводит ТАСС слова Шора.

    Напомним, в список России на эвакуацию из сектора Газа вошли граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.

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    12 октября 2023, 12:22
    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»

    Израильский политолог Ципис: Израилю для войны на два фронта потребуется помощь союзников

    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»
    @ Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Обстановка на границе Израиля и Ливана напряженная. Высокая вероятность атак со стороны «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ перебрасывать дополнительные силы в этот район. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль направил резервистов на границу с Ливаном.

    «Израиль отправляет резервистов в города на границе с Ливаном, так как в этом районе обострилась ситуация с «Хезболлой». Силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Цели вторгаться на территорию соседней страны нет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На границе наблюдаются вялотекущие боестолкновения. Безусловно, существует вероятность, что ситуация может нормализоваться. Однако очень высоки шансы и обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем», – подчеркнул собеседник.

    «Хезболла» имеет достаточно серьезный военный потенциал. Они хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США», – отмечает он.

    «Тем не менее я не думаю, что конфликт будет затяжным. Для Израиля война на истощение – это боевые действия, длящиеся около трех-пяти лет. Такого не ожидается, так как противниками ЦАХАЛ выступает не регулярная армия, а группировки. Вероятно, столкновения могут продлиться около года», – резюмировал Ципис.

    Ранее Армия обороны Израиля направила отряды резервистов в города на севере страны. В сообщении газеты Times of Israel говорится, что дополнительные силы ЦАХАЛ были развернуты «в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля».

    Во вторник бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что десятки тысяч израильских военнослужащих направлены к границе с Ливаном. Он назвал ситуацию в этом регионе изменчивой и отметил, что силы ЦАХАЛ сохраняют бдительность.

    Ранее с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено несколько десятков беспилотников. Также ЦАХАЛ заявила о пуске противотанкового снаряда в сторону своего военного поста. В понедельник сообщалось о попадании в Израиль через северную границу подозрительной группы лиц.

    Израиль также наносит удары по территории Ливана. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге соседней страны. Напомним, шиитское движение «Хезболла» уверяло власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против самого Ливана.

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    12 октября 2023, 12:54
    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа

    Востоковед Семенов: Принятие беженцев из сектора Газа создаст предпосылки к внутриполитической нестабильности в Египте

    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа
    @ IMAGO/Bashar Taleb/apa images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Беженцы из сектора Газа серьезно усложнят экономическую ситуацию в Египте. Кроме того, существует опасность впустить на территорию страны сторонников ХАМАС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали востоковеды Кирилл Семенов и Андрей Чупрыгин. Ранее Каир выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию.

    «Египет не хочет принимать тысячи палестинцев, поскольку тогда придется решать вопросы расселения беженцев и оказания им материальной помощи. Все это создаст колоссальную нагрузку на экономику страны», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Кроме того, возникает серьезная угроза дестабилизации уже внутри самого Египта. Вполне вероятно, что вместе с гражданским населением границу пересекут и сторонники ХАМАС. В этом случае с территории страны могут начаться обстрелы Израиля, что еще больше усложнит политическую ситуацию в регионе», – подчеркивает собеседник.

    «К сожалению, жители сектора Газа оказались в крайне затруднительной ситуации. Эти земли превратились в настоящую резервацию, из которой практически невозможно выйти», – акцентирует Семенов.

    Схожей точки зрения придерживается и Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ. «На территории сектора Газа проживают чуть больше двух миллионов людей. Население там достаточно бедное, поэтому их переселение создаст огромные проблемы для экономики Египта. К тому же среди беженцев может оказаться немало сторонников ХАМАС, что сильно обострит текущую ситуацию», – пояснил он.

    «Каиру не нужны теракты. Поэтому возможность создания гуманитарного коридора для всех жителей Газы даже не рассматривается. Однако в настоящий момент США пытаются договориться с руководством Египта о разрешении въезда иностранным гражданам, оказавшимся запертыми в регионе», – уточняет собеседник.

    «Но и эту инициативу будет трудно реализовать. Во-первых, после новостей о начале работы коридора у границы могут собраться палестинцы, которые потребуют разрешения покинуть сектор Газа вместе с иностранцами. Во-вторых, для организации эвакуации даже малого числа людей потребуется прекращение авиаударов, это тоже не выглядит реальным», – резюмирует Чупрыгин.

    Ранее Египет выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию. Об этом сообщил глава МИД государства Самех Шукри. По его словам, Каир «несет ответственность перед арабским» миром, в связи с чем страна приложит максимальные усилия «для достижения спокойствия».

    Он отметил, что Египет уже столкнулся с серьезными тратами для поддержания «перспективы мира» в регионе. По мнению Шукри, Израиль должен выполнять «свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с Женевскими конвенциями». При этом дипломат назвал недопустимыми попытки ликвидировать «дело палестинцев» военным путем или переселением местных жителей.

    При этом Египет отказался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters. По информации источников издания из служб безопасности страны, руководство государства отвергло имеющиеся предложения по открытию безопасных путей для беженцев, покидающих анклав.

    Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет. Президент России Владимир Путин заявил, что советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру. Израильские военные заверили, что призвали жителей Газы покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 14:58
    Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о необходимости ввести санкции против контактирующих с ХАМАС стран

    Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Контакты любых государств с палестинским радикальным движением ХАМАС недопустимы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же непримиримым, как к «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России), передает ТАСС.

    Более того, Нетаньяху счел возможным ввести санкции против тех стран, которые продолжают контактировать с ХАМАС.

    «Они должны быть извергнуты из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, те, кто это делает, должен подвергнуться санкциям», – заявил он.

    Ранее Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми».

    Коментарии (27)
    13 октября 2023, 01:22
    Иран не исключил «открытия других фронтов» против Израиля

    Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о возможном «открытии других фронтов» против Израиля

    Иран не исключил «открытия других фронтов» против Израиля
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Учитывая израильские «агрессию и военные преступления» против палестинцев, а также блокаду Газы, возможно открытие других фронтов против Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Абдоллахиян призвал исламские страны «не мириться с преступлениями» Израиля, который лишает «гражданское население воды и электричества», а также ведет «непрерывные бомбардировки жилых районов». По его словам, Иран оказывает «политическую и информационную поддержку палестинскому сопротивлению». Кроме того, по словам министра, между Ираном и Саудовской Аравией есть «координация в рамках общей стратегии по поддержке Палестины», передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    Напомним, состоялся первый телефонный разговор президента Ирана Эбрахима Раиси с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обсуждалась ситуация в Палестине. Тегеран называют главным выгодополучателем от текущих событий вокруг Израиля и сектора Газа.

    Коментарии (7)
    13 октября 2023, 04:54
    Еврокомиссия призвала Турцию выбрать между НАТО и Россией с ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Турция должна выбрать, находится ли она на стороне Евросоюза и НАТО или же на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС, заявил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

    Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.

    «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.

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    12 октября 2023, 20:46
    Израильская авиакомпания впервые за 40 лет выполнит рейс в шаббат

    Израильская авиакомпания решила отправиться за резервистами впервые за 40 лет в шаббат

    Израильская авиакомпания впервые за 40 лет выполнит рейс в шаббат
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиакомпания El Al («Эль аль») впервые за 40 лет собирается выполнить полеты в шаббат за резервистами из Нью-Йорка и Бангкока, сообщила газета The Times of Israel.

    В компании сообщили, что солдаты-резервисты будут бесплатно возвращены в субботу на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока, расходы по перелету возьмет на себя сама El Al, а также США, передает ТАСС.

    Газета уточняет, что рейсы будут выполняться вопреки иудейским религиозным правилам, запрещающих путешествовать в шаббат, для этого было получено разрешение духовенства.

    Ранее израильская армия сообщила о призыве на службу 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, и еще 350 тыс. резервистов в европейских странах.

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    12 октября 2023, 12:43
    Столтенберг рассказал об обещании министров обороны НАТО Израилю

    Столтенберг: Министры обороны НАТО объявили, что Израиль не останется в одиночестве

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – членов НАТО на встрече в Брюсселе заслушали выступление главы израильского оборонного ведомства Йоава Галанта и заверили его, что Израиль не останется в одиночестве, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку», – приводит его слова ТАСС.

    Галант, выступая по видеосвязи, сообщил странам НАТО «о зверствах, которые боевики ХАМАС совершили против гражданских лиц Израиля и ряда стран» Североатлантического альянса, говорится в сообщении пресс-службы военного блока.

    Министры стран НАТО заявили, что Израиль «имеет право на самооборону». Кроме того, они потребовали от боевиков ХАМАС «немедленно освободить всех заложников». Подчеркивается также, что никакая страна или организация «не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта».

    Ранее источник в Брюсселе сообщал, что Израиль на данном этапе боевых действий не нуждается в военной помощи США и государств НАТО, но в случае затягивания конфликта и расширения его географии такая поддержка может понадобиться.

    Коментарии (5)
    13 октября 2023, 08:29
    Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
    Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что желает отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал The Rolling Stone со ссылкой на два осведомленных источника.

    По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные переговоры с произраильскими союзниками Республиканской партии и спонсорами, желающими знать, как Трамп в случае переизбрания будет решать израильско-палестинские вопросы, передает «Интерфакс».

    Как пишет журнал, Трамп предложил прекратить помогать палестинцам, а также захватить деятелей ХАМАС.

    The Rolling Stone указывает: экс-президент США выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел к тому времени, когда Трамп в 2025 году потенциально вернется к власти.

    По их словам, Трамп считает, что израильский парламент должен объявить Нетаньяху «импичмент». Кроме того, он спросил нескольких давних советников, стоит ли ему публично призвать Нетаньяху уйти с поста премьер-министра, однако они рекомендовали ему не делать этого.

    Как пишет издание, своими заявлениями «Трамп мстит Нетаньяху, который не поддержал его после выборов президента в 2020 году».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.

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    12 октября 2023, 14:45
    Al Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии, работает сирийская ПВО, сообщила сирийская газета Al Watan.

    По данным издания, оба аэропорта закрыты, в окрестностях воздушной гавани Дамаска работает ПВО.

    Также факт ударов подтвердило сирийское телевидение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Израиль установил военную зону вокруг сектора Газа.

    До этого было зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории, часть пересекла израильскую территорию, Израиль открыл ответный огонь.

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