Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, за прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров, их военным комплексам, зданиям арсеналов и пунктам связи, передает ТАСС.

Там добавили, что несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые «располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях».

Вместе с этим спецназ спецподразделения Армии обороны Израиля ударил по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с 7 октября израильские военные поразили свыше 3,6 тыс. целей палестинских радикалов в секторе Газа.