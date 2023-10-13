Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС
Принадлежащие Армии обороны Израиля истребители за минувшую ночь нанесли удары по 750 объектам палестинского радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно сообщению пресс-службы, за прошедшую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по подземным тоннелям террористов ХАМАС, а также блокпостам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые использовались в качестве командных центров, их военным комплексам, зданиям арсеналов и пунктам связи, передает ТАСС.
Там добавили, что несколько десятков истребителей атаковали также 12 военных объектов, которые «располагались в многоэтажных зданиях и использовались ХАМАС в террористических целях».
Вместе с этим спецназ спецподразделения Армии обороны Израиля ударил по трем террористам, которые принимали участие в минометных обстрелах израильской территории и в момент атаки находились в своем командном центре в городе Газа.
Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с 7 октября израильские военные поразили свыше 3,6 тыс. целей палестинских радикалов в секторе Газа.