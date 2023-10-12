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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    12 октября 2023, 20:21

    В США пообещали не допустить открытия второго фронта против Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США не допустят открытия второго или третьего фронта против Израиля, заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

    На вопрос о том, задействуют ли США свой военный потенциал в регионе в случае необходимости, если ливанская шиитская группировка «Хезболлах» нападет на Израиль с севера и откроет второй фронт, он ответил, что США прилагают все усилия, для того, чтобы этого не случилось, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (149)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 23:43
    Зеленский собрался посетить Израиль

    Axios сообщил о намерении Зеленского посетить Израиль

    Зеленский собрался посетить Израиль
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские и израильские чиновники заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль, сообщили СМИ.

    Как сообщает Axios, Киев передал офису главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху официальный запрос на согласование поездки. Стороны обсуждают этот вопрос, переговоры пока остаются на ранней стадии, дата возможного визита не определена, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    12 октября 2023, 09:52
    Лавров призвал к созданию Палестинского государства

    Лавров призвал серьезно отнестись к решениям СБ ООН о создании Палестинского государства

    Лавров призвал к созданию Палестинского государства
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной и надеется, что после этого все всерьез отнесутся к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны палестино-израильского конфликта, по словам Лаврова, должны соблюдать гуманитарное право, не прибегать к террористическим акциям и избегать неизбирательного применения силы, жертвами которого могут стать гражданские лица с обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Лавров сообщил также, что конфликт между Израилем и Палестиной обсуждался главами внешнеполитических ведомств стран СНГ. Все участники Содружества, по его словам, придерживаются единого мнения и считают необходимым прекратить боестолкновения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

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    12 октября 2023, 01:43
    Уроженец Волгограда погиб в боях в Израиле

    Погиб служивший в армии Израиля уроженец Волгограда Дмитрий Решетников

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община.

    В сообщении на странице общины в соцсети «ВКонтакте» говорится, что Решетников погиб, «защищая Израиль от рук террористов, за свой народ и свою страну». Указывается, что Решетников – «боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград».

    Он несколько дней считался пропавшим без вести, но в итоге был подтвержден факт гибели. «Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», – говорится в сообщении.

    На днях стало известно, что во время эскалации в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, который переехал в Израиль в 1992 году. Он погиб во время боев в городе Сдерот.

    Коментарии (45)
    12 октября 2023, 13:29
    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер назвал ошибкой миграционную политику Германии из-за митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, комментируя антиизраильские протесты в Берлине, заявил, что решение Германии принять большое число мигрантов, представляющих другие культуры, является ошибкой.

    Киссинджер, который будучи евреем был вынужден бежать из Германии перед началом Холокоста, признался, что ему больно видеть демонстрации в поддержку Палестины на улицах Берлина. Он назвал это преступным актом, и в этом контексте раскритиковал миграционную политику Германии, передает ТАСС.

    Экс-госсекретарь США считает, что впускать в страну такое количество людей совершенно другой культуры, религии и взглядов было грубой ошибкой. В результате такой политики в стране появляется «группа давления».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 15:59
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воздушные гавани Дамаска и Алеппо получили повреждения взлетно-посадочных полос в ходе израильской воздушной атаки, сообщает сирийское агентство SANA.

    Около 13.50 мск израильские воздушные силы нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо одновременно, утверждают источники SANA, передает ТАСС. Взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо.

    Коментарии (23)
    12 октября 2023, 12:22
    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»

    Израильский политолог Ципис: Израилю для войны на два фронта потребуется помощь союзников

    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»
    @ Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Обстановка на границе Израиля и Ливана напряженная. Высокая вероятность атак со стороны «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ перебрасывать дополнительные силы в этот район. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль направил резервистов на границу с Ливаном.

    «Израиль отправляет резервистов в города на границе с Ливаном, так как в этом районе обострилась ситуация с «Хезболлой». Силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Цели вторгаться на территорию соседней страны нет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На границе наблюдаются вялотекущие боестолкновения. Безусловно, существует вероятность, что ситуация может нормализоваться. Однако очень высоки шансы и обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем», – подчеркнул собеседник.

    «Хезболла» имеет достаточно серьезный военный потенциал. Они хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США», – отмечает он.

    «Тем не менее я не думаю, что конфликт будет затяжным. Для Израиля война на истощение – это боевые действия, длящиеся около трех-пяти лет. Такого не ожидается, так как противниками ЦАХАЛ выступает не регулярная армия, а группировки. Вероятно, столкновения могут продлиться около года», – резюмировал Ципис.

    Ранее Армия обороны Израиля направила отряды резервистов в города на севере страны. В сообщении газеты Times of Israel говорится, что дополнительные силы ЦАХАЛ были развернуты «в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля».

    Во вторник бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что десятки тысяч израильских военнослужащих направлены к границе с Ливаном. Он назвал ситуацию в этом регионе изменчивой и отметил, что силы ЦАХАЛ сохраняют бдительность.

    Ранее с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено несколько десятков беспилотников. Также ЦАХАЛ заявила о пуске противотанкового снаряда в сторону своего военного поста. В понедельник сообщалось о попадании в Израиль через северную границу подозрительной группы лиц.

    Израиль также наносит удары по территории Ливана. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге соседней страны. Напомним, шиитское движение «Хезболла» уверяло власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против самого Ливана.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 14:58
    Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о необходимости ввести санкции против контактирующих с ХАМАС стран

    Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Контакты любых государств с палестинским радикальным движением ХАМАС недопустимы, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же непримиримым, как к «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России), передает ТАСС.

    Более того, Нетаньяху счел возможным ввести санкции против тех стран, которые продолжают контактировать с ХАМАС.

    «Они должны быть извергнуты из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, те, кто это делает, должен подвергнуться санкциям», – заявил он.

    Ранее Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми».

    Коментарии (27)
    12 октября 2023, 12:54
    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа

    Востоковед Семенов: Принятие беженцев из сектора Газа создаст предпосылки к внутриполитической нестабильности в Египте

    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа
    @ IMAGO/Bashar Taleb/apa images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Беженцы из сектора Газа серьезно усложнят экономическую ситуацию в Египте. Кроме того, существует опасность впустить на территорию страны сторонников ХАМАС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали востоковеды Кирилл Семенов и Андрей Чупрыгин. Ранее Каир выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию.

    «Египет не хочет принимать тысячи палестинцев, поскольку тогда придется решать вопросы расселения беженцев и оказания им материальной помощи. Все это создаст колоссальную нагрузку на экономику страны», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Кроме того, возникает серьезная угроза дестабилизации уже внутри самого Египта. Вполне вероятно, что вместе с гражданским населением границу пересекут и сторонники ХАМАС. В этом случае с территории страны могут начаться обстрелы Израиля, что еще больше усложнит политическую ситуацию в регионе», – подчеркивает собеседник.

    «К сожалению, жители сектора Газа оказались в крайне затруднительной ситуации. Эти земли превратились в настоящую резервацию, из которой практически невозможно выйти», – акцентирует Семенов.

    Схожей точки зрения придерживается и Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ. «На территории сектора Газа проживают чуть больше двух миллионов людей. Население там достаточно бедное, поэтому их переселение создаст огромные проблемы для экономики Египта. К тому же среди беженцев может оказаться немало сторонников ХАМАС, что сильно обострит текущую ситуацию», – пояснил он.

    «Каиру не нужны теракты. Поэтому возможность создания гуманитарного коридора для всех жителей Газы даже не рассматривается. Однако в настоящий момент США пытаются договориться с руководством Египта о разрешении въезда иностранным гражданам, оказавшимся запертыми в регионе», – уточняет собеседник.

    «Но и эту инициативу будет трудно реализовать. Во-первых, после новостей о начале работы коридора у границы могут собраться палестинцы, которые потребуют разрешения покинуть сектор Газа вместе с иностранцами. Во-вторых, для организации эвакуации даже малого числа людей потребуется прекращение авиаударов, это тоже не выглядит реальным», – резюмирует Чупрыгин.

    Ранее Египет выступил против попыток решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию. Об этом сообщил глава МИД государства Самех Шукри. По его словам, Каир «несет ответственность перед арабским» миром, в связи с чем страна приложит максимальные усилия «для достижения спокойствия».

    Он отметил, что Египет уже столкнулся с серьезными тратами для поддержания «перспективы мира» в регионе. По мнению Шукри, Израиль должен выполнять «свои обязательства как государства-оккупанта в соответствии с Женевскими конвенциями». При этом дипломат назвал недопустимыми попытки ликвидировать «дело палестинцев» военным путем или переселением местных жителей.

    При этом Египет отказался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters. По информации источников издания из служб безопасности страны, руководство государства отвергло имеющиеся предложения по открытию безопасных путей для беженцев, покидающих анклав.

    Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет. Президент России Владимир Путин заявил, что советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру. Израильские военные заверили, что призвали жителей Газы покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    12 октября 2023, 06:15
    Байден призвал Израиль соблюдать «правила войны»

    Байден заявил о необходимости для Израиля соблюдать «правила войны» в борьбе против ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Израилю при ведении боевых действий против палестинского движения ХАМАС нужно следовать «правилам войны», заявил президент США Джо Байден.

    Байден выступил перед представителями еврейских общественных организаций США. Он заявил, что соблюдение этих «правил» Израилем «со всем гневом и разочарованием» остается «действительно важным», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность в том, что «Израиль делает все, что в его силах, чтобы сплотиться». США обещали предпринять все усилия, чтобы «Израиль добился успеха», передает ТАСС.

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 10:01
    Захарова: США знали о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке

    Захарова: США не могли не знать о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    США обладают значительными разведывательными возможностями на Ближнем Востоке, они не могли не знать о готовящихся в регионе столкновениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что разведывательная мощь США на Ближнем Востоке обеспечивается спутниками. Нападение на Израиль осуществлялось не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников, указала спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, отметила Захарова, США мониторят все киберпространство в регионе, однако Вашингтон не отследил ситуацию и «не передал информацию ближайшему союзнику». «Никак так не могло получиться, такого быть не могло», – приводит ее слова ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 12:43
    Столтенберг рассказал об обещании министров обороны НАТО Израилю

    Столтенберг: Министры обороны НАТО объявили, что Израиль не останется в одиночестве

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – членов НАТО на встрече в Брюсселе заслушали выступление главы израильского оборонного ведомства Йоава Галанта и заверили его, что Израиль не останется в одиночестве, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку», – приводит его слова ТАСС.

    Галант, выступая по видеосвязи, сообщил странам НАТО «о зверствах, которые боевики ХАМАС совершили против гражданских лиц Израиля и ряда стран» Североатлантического альянса, говорится в сообщении пресс-службы военного блока.

    Министры стран НАТО заявили, что Израиль «имеет право на самооборону». Кроме того, они потребовали от боевиков ХАМАС «немедленно освободить всех заложников». Подчеркивается также, что никакая страна или организация «не должны пытаться воспользоваться ситуацией или способствовать эскалации конфликта».

    Ранее источник в Брюсселе сообщал, что Израиль на данном этапе боевых действий не нуждается в военной помощи США и государств НАТО, но в случае затягивания конфликта и расширения его географии такая поддержка может понадобиться.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 00:26
    Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми»

    Нетаньяху объявил о чрезвычайном правительстве в Израиле и заявил, что члены ХАМАС «могут считать себя мертвыми»

    Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми»
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Израиле сформировали чрезвычайное правительство, «все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Один из лидеров оппозиции Бени Ганц присоединился на время к правительству Нетаньяху, передает «Интерфакс».

    Нетаньяху заявил, что стороны «отложили все остальные соображения, потому что судьба страны сейчас на кону». По его словам, «народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино», а главная задача властей – победа над ХАМАС, передает ТАСС.

    Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска перешли в наступление на ХАМАС. Он сказал: «Мы сотрем ХАМАС с лица земли». Ганц также сказал, что главная задача Израиля сейчас – «победить в войне».

    Напомним, Тель-Авив заявил о переходе к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что израильская армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и готова начать продвижение вглубь удерживаемых ими территорий.

    Коментарии (19)
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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

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    Чем грозит Израилю война на два фронта

    Израиль сосредотачивает дополнительные силы на границе с Ливаном. На территории соседнего государства располагается группировка «Хезболла», выразившая поддержку движению ХАМАС. Какова вероятность вмешательства ливанской шиитской организации в палестино-израильский конфликт и как это решение повлияет на ход боевых действий? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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