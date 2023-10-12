  • МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем грозит Израилю война на два фронта
    Греф назвал предел снижения курса доллара
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    Кабмин определил объемы продажи валютной выручки экспортерами
    Названа причина одновременного сигнала тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    12 октября 2023, 17:36

    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала года на контрактную службу в российские Вооруженные силы принято свыше 357 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    С 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск принято более 357 тыс. человек, сказал Медведев со ссылкой на данные Минобороны, передает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о тех, кто пребывает в запасе тех, кто заключил контракт и тех, кто пришел служить как доброволец.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС России поступило 325 тыс. человек.

    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (127)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (24)
    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (12)
    12 октября 2023, 13:45
    Названа причина одновременного сигнала тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией

    Сбой стал причиной подачи сигналов тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массовая подача сигналов тревоги с российских лайнеров произошла из-за сбоя в электронной системе, следящей за авиалайнерами, сообщил источник в авиационных службах.

    В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с лайнерами не происходило, сказал собеседник ТАСС.

    Все рейсы, подавшие сигнал тревоги, штатно приземлились в аэропортах назначения.

    Ранее в четверг пять пассажирских самолетов отправили сигналы тревоги во время полета над российской территорией.

    Коментарии (6)
    11 октября 2023, 20:18
    Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах FTT-2023: Форум туристических территорий.

    «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», – передает его слова РИА Новости.

    В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

    Ранее в РСТ заявили о запуске безвизового режима между Индией и Россией с 2024 года.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 01:58
    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны

    МИД Финляндии начал расследование разговора Вована и Лексуса с министром иностранных дел страны Валтонен

    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны
    @ Aндрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведется расследование в связи с видеозвонком, в ходе которого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) общались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщил МИД страны.

    СМИ сообщали, что российские пранкеры связались с Валтонен от лица одного из африканских политиков. МИД Финляндии назвал случившееся «мошенничеством». Как указало министерство, Валтонен общалась в формате видеозвонка «с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», передает РИА «Новости».

    МИД намерен ужесточить «свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь». Отмечается, что «видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений». В ходе беседы Валтонен озвучила «общественную позицию Финляндии» и «взгляды на актуальные вопросы». Подчеркивается, что «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

    В сентябре Вован и Лексус разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, которая была в тот момент временно отстранена от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (28)
    12 октября 2023, 12:26
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработанный специально для Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) двигатель ПД-8 впервые запустили на этом самолете, сообщил главный конструктор воздушного судна производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов.

    Силовой агрегат запустили в составе самолета SSJ 100 на этой неделе, сказал Кузнецов, передает ТАСС.

    Кузнецов отметил, что проект Superjet 100 реализуется в короткие сроки, от момента принятия решения до первого полета прошло чуть больше четырех лет. Постройка опытного образца заняла около полутора лет.

    По словам Кузнецова, при реализации проекта гражданского самолета появилась новая производственная кооперация, включающая более 20 предприятий и около 40 предприятий на втором-третьем уровнях кооперации.

    В августе прошли испытания основной и передней опоры шасси SSJ 100.

    Коментарии (18)
    11 октября 2023, 18:50
    ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже иностранца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранного гражданина задержали на российской территории, его подозревают в шпионаже, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

    Следствие ФСБ ходатайствует об аресте иностранца Тиллазода Ш., его подозревают в шпионаже, сообщили в суде, передает ТАСС. Подробностей не приводится из-за закрытия информации по делу.

    В июне в Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

    Коментарии (32)
    12 октября 2023, 14:27
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Глава МИД Лавров назвал признанием безысходности слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией стоит трактовать как признание безысходности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, раз Зеленский сказал, что это – уже завершающая стадия, то стоит отнестись к этому как к признанию безысходности, передает ТАСС.

    «Не могу запретить ему это комментировать», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Зеленский заявил, что конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 20:51
    Республиканцы определились с выдвиженцем на пост спикера Палаты представителей
    Республиканцы определились с выдвиженцем на пост спикера Палаты представителей
    @ Julia Nikhinson/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство республиканцев поддержали кандидатуру Стивена Скалиса на выдвижение на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

    Республиканцы на закрытой встрече провели голосование по вопросу о том, кто из законодателей будет выдвинут на пост спикера Палаты представителей. Стивена Скалиса (республиканец от штата Луизиана) поддержали 113 законодателей, а его соперника Джима Джордана (республиканец от штата Огайо) – 99, пишет The Washington Post, передает ТАСС.

    Ожидается, что позднее состоится голосование в Палате представителей полного состава. Для избрания спикером кандидату необходимо получить 217 голосов.

    На прошлой неделе Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (6)
    Главное
    ВС РФ нанесли поражение ВСУ под Урожайным и Новомихайловкой
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    РФ отменила уведомление генсека Совета Европы при введении военного положения
    Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран
    Российские войска поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила
    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС
    Генпрокуратура проверит законность комиссий Wildberries

    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

    Россия обеспокоена новостями о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, учитывая опасные прецеденты терактов против «Северных потоков». В Финляндии не исключают, что это могла быть диверсия. На Западе уже появились мысли, что это месть России. Кому на самом деле выгоден подрыв нового газопровода и как это можно использовать против российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем грозит Израилю война на два фронта

    Израиль сосредотачивает дополнительные силы на границе с Ливаном. На территории соседнего государства располагается группировка «Хезболла», выразившая поддержку движению ХАМАС. Какова вероятность вмешательства ливанской шиитской организации в палестино-израильский конфликт и как это решение повлияет на ход боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............