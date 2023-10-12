Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Кабмин подготовил постановление об объемах продажи валютной выручки
Мишустин: Готово постановление об объемах продажи валютной выручки
Российское правительство подготовило постановление, регулирующее продажи валютной выручки отдельными экспортерами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство подготовило постановление, определяющее объемы, сроки зачисления средств, полученных по внешним торговым контрактам на счета в уполномоченных банках, и также параметры их обязательной продажи в России», – сказал Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.
Премьер пояснил, что документ позволит снизить возможность спекуляций и повысить прозрачность российского рынка.
«Президентом подписан указ об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке для отдельных компаний. Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможности для финансовых спекуляций», – сказал он.
Ранее Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.