В список обязательно предустановленного ПО включили приложение «Честный знак»

Список обязательных к предустановке в 2023 и 2024 годах приложений добавлено приложение для проверки подлинности товаров «Честный знак», сообщило правительство в своем Telegram-канале.

Оно позволяет при покупке товара узнать, где, когда и кем он произведен, получить информацию о его весе или объеме.

Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение «Честный знак».

Приложение позволяет: найти любые лекарства в аптеках; узнать, с какой конкретно фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию; выставить будильник приема лекарств или посмотреть все их инструкции в удобном виде; узнать источник и скважину бутилированной воды и многое другое.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей. Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке: лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски.