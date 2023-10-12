Посол Израиля заявил об отсутствии данных о ядерном инциденте в стране

Посол Израиля заявил об отсутствии данных о каком-либо ядерном инциденте в стране

Tекст: Елизавета Шишкова

Он призвал быть осторожными с такого рода информацией, передает ТАСС.

Бен Цви также добавил, что Израиль не намерен начинать войну с Ираном.

При этом он признал, что существует риск втягивания движения «Хезболла» в конфликт Израиля и Палестины. Дипломат выразил надежду, что и «Хезболла», и Ливан как суверен этой территории поймут, что ответ будет жестким, в результате может быть нарушена вся жизнь Ливана.

Отвечая на вопрос о возможности визита представителей МИД России или других российских ведомств в Израиль, Бен Цви заявил, что такой информации у него нет.

Между тем посол рассказал, что сейчас ведутся переговоры с Египтом о возможности выхода мирного населения и граждан других стран из сектора Газа.

Ранее издание Jerusalem Post сообщило, что в районе центра ядерных исследований в израильской Димоне произошел «связанный с безопасностью инцидент».

Израильский политолог Саймон Ципис заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на границе Израиля и Ливана напряженная. Он пояснил, что высокая вероятность атак со стороны «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ перебрасывать дополнительные силы в этот район.