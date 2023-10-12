Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.0 комментариев
Глава Киргизии Жапаров встретил Путина в Бишкеке
Глава Киргизии Жапаров встретил российского лидера Путина в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке
Российского лидера Владимира Путина во время его визита в Бишкек встретил в государственной резиденции «Ала-Арча» киргизский коллега Садыр Жапаров.
Ожидается, что лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов, затем Путин и Жапаров выступят с заявлениями для прессы, передает ТАСС.
Также планируется совместное участие президентов в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
Между тем, стало известно, что Путин наградил Жапарова орденом Почета. Как указано на сайте правовой информации, глава Киргизии «удостоен награды за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества» между странами.