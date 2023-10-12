Глава Киргизии Жапаров встретил Путина в Бишкеке

Глава Киргизии Жапаров встретил российского лидера Путина в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке

Tекст: Александра Юдина

Ожидается, что лидеры проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов, затем Путин и Жапаров выступят с заявлениями для прессы, передает ТАСС.

Также планируется совместное участие президентов в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.

Между тем, стало известно, что Путин наградил Жапарова орденом Почета. Как указано на сайте правовой информации, глава Киргизии «удостоен награды за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества» между странами.