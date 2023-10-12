Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.0 комментариев
Захарова: США знали о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке
Захарова: США не могли не знать о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке
США обладают значительными разведывательными возможностями на Ближнем Востоке, они не могли не знать о готовящихся в регионе столкновениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что разведывательная мощь США на Ближнем Востоке обеспечивается спутниками. Нападение на Израиль осуществлялось не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников, указала спикер российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, отметила Захарова, США мониторят все киберпространство в регионе, однако Вашингтон не отследил ситуацию и «не передал информацию ближайшему союзнику». «Никак так не могло получиться, такого быть не могло», – приводит ее слова ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.