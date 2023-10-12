Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления
Украинские боевики на участке Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.
По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.