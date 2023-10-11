Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин: Для поставок газа из России в Германию достаточно «нажать кнопку»
Россия могла бы поставлять в ФРГ до 27,5 млрд кубометров газа в год по оставшейся ветке «Северного потока – 2», для этого достаточно «нажать кнопку», заявил глава Российского государства.
Он пояснил, что по «Северному потоку – 2» поставки возможны напрямую в Германию, поскольку одна нитка газопровода не пострадала, передает ТАСС.
«Это 27,5 млрд кубических метров по году – достаточно только нажать кнопку. Для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше (по цене – прим. ВЗГЛЯД) и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну, это их выбор – значит, на 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн.