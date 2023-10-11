Путин: Для поставок газа из России в Германию достаточно «нажать кнопку»

Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности

INSA: Партия АдГ обновила рекорд популярности в Германии, набрав 22,5%

Tекст: Ольга Никитина

Респондентов спросили, за какую партию они отдали бы голос, если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы. 27% избирателей ответили, что проголосовали бы за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно результатам соцопроса, он остается самой популярной политической силой в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал информационной службы по вопросам выборов Wahlrecht.

АдГ (22,5%) оказалась на втором месте, обновив свой рекорд. За партию социал-демократов (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, проголосовали бы 17%, за «Зеленых» – 13,5%, а за Свободную демократическую партию (СвДП) – 6%. «Левых» поддержали бы 5%.

Опрос проводился в период с 6 октября по 9 октября 2023 года, участие приняли 2001 человек.

Напомним, немецкие СМИ, подводя итоги выборов в парламенты немецких федеральных земель Гессен и Бавария, по результатам которых партия канцлера Германии Олафа Шольца показала рекордно низкий результат, писали о катастрофе для правящей в стране коалиции. Шольца назвали «канцлером без страны».

Политолог, председатель Евразийского общества (Берлин) Александр Рар отмечал, что прошедшие в Германии выборы показали значительный упадок авторитета коалиции Шольца.