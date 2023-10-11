Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин предложил выделять субсидии на газовое оборудование участникам СВО
Путин предложил выделять субсидии на газовое оборудование участникам СВО и инвалидам
Президент Владимир Путин предложил включить в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации, участников спецоперации на Украине и инвалидов первой группы.
«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно: внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал он на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), передает ТАСС.
Напомним, Газпром к концу июля принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию.