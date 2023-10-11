Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС
В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.
Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».
В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.
Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.