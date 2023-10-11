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На модернизированные Ан-124-100 решили установить двигатели ПД-35
Российский двигатель большой тяги ПД-35 могут установить на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов и модернизированные Ан-124-100, доложил министру обороны Сергею Шойгу командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Шойгу проверил в Ульяновске выполнение гособоронзаказа на предприятии ПАО «Ил» – «Авиастар», проинспектировав производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, передает ТАСС.
Как сообщили в Минобороны, руководитель ОАК Юрий Слюсарь в цехе ремонта и обслуживания самолетов доложил министру о проведении плановых работ на самолетах Ан-124-100 «Руслан». Шойгу уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортников, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что «сейчас существует два варианта комплектации: модернизированный Д-18Т или ПД-35».
Ранее Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.
Напомним, в мае Ростех анонсировал показ газогенератора двигателя ПД-35.