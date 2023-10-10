На ВДНХ решили установить новогодние ели, украшенные в традициях регионов

АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Елки России» на Международной выставке-форуме «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На главной аллее ВДНХ в начале декабря разместят ели, украшенные в соответствии с традициями и культурой всех 89 регионов России. 90-м деревом на аллее станет голубая ель, символизирующая всю страну, – она объединит все регионы. К Новому году ели будут украшены флористами-дизайнерами проекта «Елки России» совместно с участниками движения «Волонтеры леса».

«Богатство нашей огромной страны в людях, многообразии культур и традиций. Проект «Елки России» поможет раскрыть самобытность каждого региона России. Такую же цель преследует и наша Выставка», – сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, а также поблагодарила Рослесхоз за предоставленные ели.

Деревья прибудут на ВДНХ из Московской области, где их выращивали много лет. Сейчас ели готовят к транспортировке на территорию выставки. Выкапывать и перевозить деревья будут очень аккуратно, чтобы ни одна ель не пострадала и в дальнейшем прижилась. Позднее голубые ели будут высажены на территории возле ВДНХ и станут многолетним напоминанием о выставке «Россия» как символе содружества и единства всех регионов РФ.

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены как федеральные министерства и корпорации, так и все 89 субъектов Российской Федерации. Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России. В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Проект «Елки России» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общественного движения «Волонтеры леса».