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Эксперт назвал «физикой процесса» аварию на российском модуле «Наука» МКС
Эксперт Моисеев предположил причину поломки охлаждающего оборудования на российском модуле МКС
Аварии в космосе происходят у всех, не только у нас, все предусмотреть заранее невозможно», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космосу Иван Моисеев, комментируя утечку теплоносителя на радиаторе российского модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС).
На МКС диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который был пристыкован к российскому сегменту МКС в июле 2021 года. При этом в Роскосмосе заверили, что несмотря на нештатную ситуацию, никакие эксперименты не были отложены.
«Пока абсолютно непонятно, по каким причинам отказал радиатор. Он где-то лет 10 назад или даже больше был поставлен на модуль «Рассвет», потом его вручную перенесли на модуль «Наука», это не какое-то новое оборудование. Такие вещи как перенос радиатора очень сложно осуществимы, и, как правило, чреваты проблемами. Сама по себе эта авария неприятная, но не опасная», – говорит Моисеев.
Он рассказывает, что радиатор нужен только для того, чтобы лучше регулировать температуру на модуле «Наука». Этого можно добиться разными способами: в штатном режиме вместе с радиатором, либо, если радиатор вдруг не работает, просто не включать энерговыделяющие приборы – те, что потребляют энергию и выделяют тепло. Если будет меньше тепла, то и проблема с поломкой радиатора будет незаметна. При этом он подчеркнул, что энерговыделяющих приборов на станции достаточно много.
«Столько приборов, сколько можно было включать с радиатором, сейчас нельзя использовать. Их потребление, полагаю, временно снижено. Но нужно понимать, что аварии происходят у всех, не только у нас. То, что придется встречаться с проблемами, с авариями, можно считать, что это заложено самой физикой процесса – слишком сложная техника. Все предусмотреть заранее невозможно», – заключил Моисеев.
В конце сентября российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после годовой миссии на МКС. В космосе они пробыли 371 сутки.