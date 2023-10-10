Эксперт назвал «физикой процесса» аварию на российском модуле «Наука» МКС

Эксперт Моисеев предположил причину поломки охлаждающего оборудования на российском модуле МКС

Tекст: Татьяна Косолапова

На МКС диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости из резервного радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который был пристыкован к российскому сегменту МКС в июле 2021 года. При этом в Роскосмосе заверили, что несмотря на нештатную ситуацию, никакие эксперименты не были отложены.



«Пока абсолютно непонятно, по каким причинам отказал радиатор. Он где-то лет 10 назад или даже больше был поставлен на модуль «Рассвет», потом его вручную перенесли на модуль «Наука», это не какое-то новое оборудование. Такие вещи как перенос радиатора очень сложно осуществимы, и, как правило, чреваты проблемами. Сама по себе эта авария неприятная, но не опасная», – говорит Моисеев.

Он рассказывает, что радиатор нужен только для того, чтобы лучше регулировать температуру на модуле «Наука». Этого можно добиться разными способами: в штатном режиме вместе с радиатором, либо, если радиатор вдруг не работает, просто не включать энерговыделяющие приборы – те, что потребляют энергию и выделяют тепло. Если будет меньше тепла, то и проблема с поломкой радиатора будет незаметна. При этом он подчеркнул, что энерговыделяющих приборов на станции достаточно много.

«Столько приборов, сколько можно было включать с радиатором, сейчас нельзя использовать. Их потребление, полагаю, временно снижено. Но нужно понимать, что аварии происходят у всех, не только у нас. То, что придется встречаться с проблемами, с авариями, можно считать, что это заложено самой физикой процесса – слишком сложная техника. Все предусмотреть заранее невозможно», – заключил Моисеев.

В конце сентября российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после годовой миссии на МКС. В космосе они пробыли 371 сутки.