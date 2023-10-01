В Казахстане повторно отменили концерты Максима Галкина

Концерты Максима Галкина в Казахстане отменили из-за ремонта

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующие уведомления сделали в организации «Казахконцерт» и администрации Дворца Республики. В сообщении говорится, что в период с 4 по 10 октября этого года коммунальное предприятие «Астана су арнасы» «Астанинский водоканал» будет проводить техработы на сетях водопровода в городе, в том числе на территории прилегающей к РГКП «ГКО Казахконцерт» имени Розы Баглановой, передает ТАСС.

Отмечается, что «организаторам концерта Максима Галкина*, запланированного на 8 октября, было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

Администрация Дворца Республики в Алма-Ате также предупредила о двухнедельных технических работах, которые начались 1 октября, поэтому «концертная деятельность Дворца Республики экстренно приостановлена».

В конце августа концерт Галкина уже отменяли в Астане в связи с проведением в местном концертном зале Дня учителя. Артист тогда пожаловался, что в Казахстане «на государственном уровне» препятствует проведению его концертов в Астане и Алма-Ате.

Галкина включили в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

Позже Галкин подал в суд иск, оспаривающий решение российского Минюста включить его в реестр физлиц-иностранных агентов.