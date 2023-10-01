Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.6 комментариев
Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
Министр обороны Британии Грант Шэппс, который высказался о планах разместить военных на Украине, и глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, требующая немедленно поставить Киеву ракеты Taurus, толкают Россию к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как указал Медведев в своем Telegram-канале, решение министра обороны Британии перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины превращает инструкторов в легальную цель для ВС России. По его словам, Британия понимает, что все инструкторы будут «безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты».
Медведев также прокомментировал призыв главы комитета по обороне ФРГ о немедленных поставках ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии. По ее словам, это соответствует международному праву. Он уточнил, что тогда и удары по заводам Германии, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву. «Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», – резюмировал зампред Совбеза.
В воскресенье британский министр обороны Грант Шэппс завил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.
Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за скорые поставки Киеву крылатых ракет Taurus, подчеркнув, что их использование с стороны ВСУ является обоснованным.