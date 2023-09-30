В Бундестаге заявили о праве Киева атаковать российскую территорию ракетами Taurus

Председатель комитета по обороне в Бундестаге заявил о праве Киева атаковать российскую территорию ракетами Taurus

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, поставки Taurus должны начаться как можно скорее, так как украинская армия «за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение ВС России», передает ТАСС.

Штрак-Циммерман отметила, что, если Запад будет предоставлять Киеву меньше оружия, то это отдалит достижение мира.

Касательно правомерности ударов со стороны ВСУ по российской территории, германский депутат добавила, что имеется ввиду и Крым, через который организуется снабжение ВС России.

«Совершенно независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет», – заявила она, отметив однако, что международное право не разрешает отправить на Украину немецких военных и целенаправленно наносить удары по мирным жителям.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.