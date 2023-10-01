Вучич заявил о сокращении присутствия сербских сил у границы с Косово

Вучич назвал ложью сообщения об отправке Сербией войск к границе с Косово

Tекст: Антон Антонов

«Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель (эскалации)? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны», – приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Вучич подчеркнул, что Сербия сокращает присутствие своих сил у границы с Косово, стремясь снизить риск эскалации – в 2022 году у границы было 14 тыс. сербских военных, сейчас их 7,5 тыс., далее число снизится до 4 тыс.

Заявления о том, что «Сербия якобы отправляет войска к административной границе» Вучич назвал «откровенной ложью». Такой шаг, по его словам, не принес бы стране «никакой выгоды» и «подорвал бы ее позиции на проходящих под эгидой ЕС переговорах с Приштиной».

На прошлой неделе премьер непризнанного Косово Альбин Курти обвинил сербские власти в убийстве полицейского. В тот же день Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений в Косово.

