Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Вучич заявил о сокращении присутствия сербских сил у границы с Косово
Вучич назвал ложью сообщения об отправке Сербией войск к границе с Косово
Сербия не собирается вводить войска на территорию непризнанного Косово, заявил сербский президент Александр Вучич.
«Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель (эскалации)? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны», – приводит слова Вучича ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Вучич подчеркнул, что Сербия сокращает присутствие своих сил у границы с Косово, стремясь снизить риск эскалации – в 2022 году у границы было 14 тыс. сербских военных, сейчас их 7,5 тыс., далее число снизится до 4 тыс.
Заявления о том, что «Сербия якобы отправляет войска к административной границе» Вучич назвал «откровенной ложью». Такой шаг, по его словам, не принес бы стране «никакой выгоды» и «подорвал бы ее позиции на проходящих под эгидой ЕС переговорах с Приштиной».
На прошлой неделе премьер непризнанного Косово Альбин Курти обвинил сербские власти в убийстве полицейского. В тот же день Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений в Косово.