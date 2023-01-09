Рогов допустил наступление ВСУ по Днепру из-за резкого обмеления

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2023-й перестроит российскую экономику

2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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Военные приготовления вызвали массовое бегство поляков

Поляки не слишком рады перспективе попасть в армию NURPHOTO/REUTERS
«Они ведут себя как трусливые крысы... это позор и предательство Польши». Такими гневными словами некоторые польские политики комментируют массовое бегство из страны тех, кого могут мобилизовать – нет, не на военные действия, а просто на военные сборы. Почему же поляки оказались такими трусами? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия может извлечь пользу из проблем с мигрантами в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине. Подробности...

Обострять конфликты вокруг России будут три группы игроков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В следующем году Россию ждет обострение целого ряда кризисов вдоль ее границ. И не только по причине происков внешних сил, но и по совершенно объективным причинам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6 января – восемь. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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    Рогов допустил наступление ВСУ по Днепру из-за резкого обмеления

    Рогов: Резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки украинскими военными

    9 января 2023, 09:59

    Текст: Александра Юдина

    Снижение уровня воды в реке Днепр несет риск новых атак со стороны украинских военных и облегчает ВСУ задачу форсирования реки на запорожском направлении, заявил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ могут начать наступление в любом месте, как до этого они совершали форсирование Днепра около Запорожской атомной электростанции, Ивановки, Энергодара и других населенных пунктов, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что из-за установившегося мороза бойцы ВСУ могут беспрепятственно перейти по Днепру, так как малый уровень воды в реке способствует ее скорейшему замерзанию.

    Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области заверил, что сложившиеся на Днепре условия – результат намеренных действий киевского командования. Прежде всего, Рогов заявил постепенном перекрытии гидротехнических затворов гидроэлектростанций на других плотинах Днепровского каскада, где теперь нарушен естественный слив воды.

    Ранее сообщалось, что свыше 700 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области были готовы форсировать Днепр для нападения на крупный инфраструктурный объект.

    Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
    Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
    		    8 января 2023, 13:10
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».

    Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».

    «Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube. 

    На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее». 

    Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота». 

    Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях». 

    Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября. 

    Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*». 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (183)
    В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России
    Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью
    		    8 января 2023, 17:39
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».

    Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.

    «Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.

    Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги». 

    «Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.

    Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».

    По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.

    В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.

    Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.

    Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».

    Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде. 

     

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
    Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
    		    9 января 2023, 08:00
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.

    Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».

    В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».

    Коментарии (13)
    Артиллерия ВС России уничтожила технику ВСУ под Кременной
    		   8 января 2023, 14:22
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении ЛНР.

    Отмечается, что через Торское перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, это все продолжается с осени.

     

    «Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.

    Кадры поражения военной техники попали на видео. Под огонь артиллерии попала движущаяся единица украинской бронетехники с личным составом. 

    Ранее сообщалось о попытках Киева выйти с нескольких направлений к окраинам города Кременная на севере ЛНР до нового года, но все они были пресечены российскими войсками.

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    СНБО Украины: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
    Cекретарь СНБО Украины Данилов: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
    		    8 января 2023, 13:03
    Фото: AP/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию».

    По его словам, сейчас Киеву предлагают корейский вариант.

    «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы... Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель», – сказал Данилов в эфире телемарафона, передает РИА «Новости».

    Данилов указал на передачу представителями Москвы на встречах с европейскими политиками «месседжей» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.

    Напомним, корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, но не мирным договором. 

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    Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
    		    8 января 2023, 12:04
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.

    Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.

    «Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.

    Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению. 

    В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры. 

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    Зеленский сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Артемовску и Соледару
    Зеленский объявил об организации переброски дополнительных подразделений ВСУ к Артемовску и Соледару

    9 января 2023, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    К Артемовску (Бахмуту) и Соледару организована переброска дополнительных подразделений вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский сообщил, что украинские войска, которые ведут бои в этом районе, «объехал» командующий направлением – генерал Александр Сырский. По словам Зеленского, Сырский «на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления обороны». В частности, как сказал Зеленский, речь идет о переброске подкреплений и «усилении огня» артиллерии, передает ТАСС.

    Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.

    Коментарии (8)
    Российские военные освободили Бахмутское в ДНР
    		    9 января 2023, 09:33
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные освободили село Бахмутское, сообщается в штабе территориальной обороны ДНР.

    В Telegram-канале штаба отмечается, что на территории Донецкой народной республики ВС России освободили Бахмутское.

    Напомним, на днях стало известно, что российские войска прорвали оборону города Соледара в ДНР и взяли под контроль поселок Бахмутское. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске.

    Коментарии (10)
    Офицер рассказал, как наемники под Кременной прикрываются мобилизованными

    8 января 2023, 15:42

    Текст: Кристина Цыцура

    Иностранные наемники, прибывающие на Украину, находятся на второй линии обороны в направлении Кременной, они прикрываются мобилизованными, рассказал военнослужащий Западного военного округа.

    По словам командира подразделения, противник имеет линию обороны, выстроенную в три эшелона, расстояние между ними от 200 до 300 метров. В первую линию входят мобилизованные, вторая линия – силы специальных операций, а также наемники, третья линия – также мобилизованные, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская артиллерия работает за 10 км от третьей линии обороны. Расстояние от российских позиций до противника составляет от 300 до 400 метров, сейчас украинские силы перегруппировываются, потому что российская артиллерия 31 декабря нанесла по ним массированный удар.

    Военнослужащий добавил, что сейчас готовятся к дальнейшему прорыву. 

    Ранее сообщалось, что российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц ВСУ под Кременной. 

    Коментарии (3)
    ВС России сорвали украинскую контратаку на Спорное в ДНР

    8 января 2023, 16:09

    Текст: Кристина Цыцура

    ВС России на Донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники, сообщили в Минобороны России.

    Была сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ атаковать позиции ВС России в направлении пункта Спорное ДНР.

    «Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Макеевку снарядами «натовского» калибра. 

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    Депутат Госдумы рассказал о службе парламентариев в зоне СВО
    Депутат Сокол: Добровольцы из Госдумы служат наравне с профессиональными военными
    		    8 января 2023, 14:40
    Фото: vk/pulse19.ru
    Текст: Олег Исайченко

    Референдумы в ЛНР и ДНР показали, что люди, живущие в этих регионах, нуждаются в защите. Именно поэтому мною было принято решение о продолжении службы после завершения первого контракта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Сокол.

    «Я принял решение пойти добровольцем еще в начале октября. И в итоге попал в подразделение БАРС «Каскад», в которое вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня», – рассказал депутат от Хакасии Сергей Сокол, представляющий партию «Единая Россия».

    «Для меня это было крайне важно, поскольку мой отец был военным разведчиком. И я с детства знал, что такое настоящее служение Отечеству. Кроме того, мне довелось поработать наблюдателем на референдумах в ЛНР и ДНР», – продолжил собеседник.

    «Я лично убедился в том, насколько люди устали от бесконечного прессинга украинских властей. И как им важно стать частью большой России. Поэтому не было никаких сомнений, что нужно вставать на защиту этих людей и территорий», – подчеркнул парламентарий.

    «При этом никакого боевого опыта у меня не было. Всему пришлось учиться прямо на ходу. Сначала мы вместе с коллегами из Госдумы прошли боевое слаживание и подготовку. А потом опыт пришлось приобретать уже в условиях работы на линии боевого соприкосновения», – рассказывает собеседник.

    «Когда есть такая возможность, то отрабатываю навыки на полигонах. Ведь важно не просто иметь оружие в руках, его необходимо правильно использовать. Также надо понимать все тонкости тактических перемещений, чтобы действительно эффективно выполнять поставленные задачи», – говорит Сокол.

    «Наше подразделение занимается разведкой. Идет взаимодействие со всеми родами войск. Наша основная задача – выявление позиций противника, а также любой информации, которая поможет облегчить продвижение войск, минимизировав потери личного состава. Иногда помогает и знание иностранных языков», – отметил депутат.

    «Это, безусловно, уникальный опыт, в том числе с точки зрения переосмысления реальности. Тот, кто тут не бывал, не общался с мирными жителями, не может в полной мере понять, что реально происходит в регионе. Именно поэтому наше высшее политическое руководство постоянно приезжает сюда, держит руку на пульсе», – добавил собеседник.

    «Также мне как депутату удается контролировать ситуацию в Республике Хакасия. У меня сильная партийная команда, которая в мое отсутствие не прекращает работу на местах», – заметил парламентарий.

    «Я лично командую подразделением, где есть и опытные ребята, и новички. И для каждого находится работа по силам. В целом я встретил тут настоящих боевых офицеров. И я горжусь тем, какая у нас армия. Все это уверенно приближает нас к победе», – подчеркнул Сокол. Депутат также заметил, что накануне у него завершился первый контракт, он намерен продлить его на ближайшие три месяца, а затем, возможно, остаться на еще один срок службы. 

    Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко приезжал к военнослужащим БАРС «Каскад». Ему доложили о ситуации на участке фронта, обеспечении безопасности проживания личного состава. Среди тех, кто докладывал о ситуации в подразделении, – депутат Сергей Сокол.

    Кириенко передал бойцам на передовой от «Народного фронта» нужные для выполнения боевых задач подарки – коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки, а также гитару с автографом Дмитрия Певцова.

    Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему региональные политики отправляются на передовую.

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    Из украинского плена вернули 50 российских военных

    8 января 2023, 16:19

    Текст: Кристина Цыцура

    Из украинского плена вернули 50 российских военных, сообщили в Минобороны России.

    В результате переговоров 8 января с подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских солдат, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает российские ведомство.  

    Отмечается, что всем военнослужащим сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

    Ранее 31 декабря с контролируемой киевскими властями территории 31 декабря вернули 82 пленных российских военнослужащих.

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    ВСУ участили обстрелы Запорожской области
    ВСУ стали интенсивнее обстреливать Запорожскую область

    9 января 2023, 08:28

    Текст: Александра Юдина

    ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, только за последние сутки украинские военные 89 раз открывали артиллерийский огонь. При этом пока неясно, означают ли эти обстрелы «прощупывание». «Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них какая-то цель», – передает РИА «Новости» сообщение Рогова.

    Также уточняется, что крупных передвижений украинской воентехники на линии фронта не зафиксировано. По словам Рогова, Киев стянул большое количество американских РСЗО HIMARS, гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники.

    Ранее сообщалось, что силами ВС России перехвачены десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.

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    Эрдоган осудил ситуацию с торговлей оружием при украинском кризисе
    Эрдоган обвинил мировое сообщество в заботе о торговцах оружием, а не об урегулировании ситуации на Украине

    9 января 2023, 02:26

    Текст: Антон Антонов

    Международное сообщество не предприняло мер для урегулирования ситуации на Украине, зато «помогает торговцам оружием», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что Турция заботится об установлении мира, поэтому поддерживает общение как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Напомним, Эрдоган заявил, что страны Запада занимались только провокациями, не предпринимая попыток выступить в роли посредников в кризисе на Украине.

    Турецкая компании Baykar активно поставляет ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar Киеву. По поручению президента Украины Владимира Зеленского Сельчуку Байрактару вручен орден «За заслуги» третьей степени.

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    В ЛНР заявили об обучении украинскими военными детей минно-взрывному делу
    В ЛНР рассказали об обучении детей минно-взрывному делу украинскими военными в рамках «патриотических игр»

    9 января 2023, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов, сообщила военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР.

    В частности, найдена программа утвержденной министерством образования Украины игры «Сокiл» («Джура»). В документах на сайте игры «четко прописано, что они борются с Россией». В качестве ожидаемого результата указаны «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп». «Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх?» – приводит слова военнослужащей РИА «Новости».

    Ее сослуживец продемонстрировал найденную на территории базы «разгрузку шахида». Сообщается, что с этим муляжом дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. Военный сказал, что на базе «находился инструктор по минно-взрывному делу». По его словам, «дети в 12 лет у них уже умеют взрывать», им «рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей».

    Напомним, на Украине рассказывали о разработке цикла лекций для школьников о «российской агрессии». Кроме того, на Украине националистический батальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) создал детский военизированный лагерь.

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