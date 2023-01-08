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Артиллерия ВС России уничтожила технику ВСУ под Кременной
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Российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении ЛНР.
Отмечается, что через Торское перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, это все продолжается с осени.
«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Кадры поражения военной техники попали на видео. Под огонь артиллерии попала движущаяся единица украинской бронетехники с личным составом.
Ранее сообщалось о попытках Киева выйти с нескольких направлений к окраинам города Кременная на севере ЛНР до нового года, но все они были пресечены российскими войсками.
Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине
Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины
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Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.
«На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.
«На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.
«При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.
Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.
«Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.
«Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.
«В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.
Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.
Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.
Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор неизвестно, о каком количестве машин может идти речь.
На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.
«Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.
Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.
По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
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Памятник «отцу ВДВ» Маргелову снесут в его родном городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, заявил мэр города Борис Филатов.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».
Василий Маргелов – советский военачальник, генерал армии, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в Днепропетровске (Екатеринославе) в 1908 году в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова, который сам родом из Белоруссии. Маргелов считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954–1959 и 1961–1979 годах. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи». Удостоен звания Героя Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Юмористы отреагировали на решение Зеленского ввести против них санкции
Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции
Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.
По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.
В то же время юморист и народный артист России Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – заявил народный артист, передает ФАН.
На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.
Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
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Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek.
По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства.
Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования».
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».
В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу.
«А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.
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Ходаковский рассказал об изменениях в войсках после удара ВСУ по Макеевке
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За решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке.
«Судя по тому, что вчерашний прилет «Хаймарсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет – выводы делаются и меры принимаются», – отмечает Ходаковский. В частности, для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление личного состава.
«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое – дома. Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, перезагрузятся», – уточняет он.
Командир бригады также добавил, что на более высоком уровне власти пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях.
«Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти», – подчеркнул Ходаковский. Он призвал командиров понимать, что «сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, – это их зона ответственности».
Однако при этом гражданские власти также должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и как какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20 км.
Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.
Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
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Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».
Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».
«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.
На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».
Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
Кондолиза Райс заявила о бедственном положении Украины
Кондолиза Райс: Украина полностью впала в зависимость от Запада
Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от поставок техники и оружия Запада, заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.
В статье Washington Post под названием «Время не на стороне Украины» говорится, что хотя реакция официального Киева «на вторжение была героической, а вооруженные силы Украины проявили себя блестяще», экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России, пишет Lenta.Ru.
По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что по итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации.
Политолог и экономист Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность в том, что «в 2023 году она будет лишь усыхать, в том числе территориально». «Во многом происходящее сейчас на Украине напоминает ситуацию 2014 года, но в зеркальном отражении. Тогда Петр Порошенко пытался обнулить экономику Донбасса. А теперь Владимир Зеленский из-за своих политических ошибок обнуляет всю Украину в пределах оставшихся территорий», – заключил Лизан.
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В США признали нахождение у власти на Украине нацистского режима
Американский политик Янг: Отрицающие нахождение у власти на Украине нацистского режима под контролем США и НАТО врут
Любой отрицающий нахождение у власти на Украине нацистского марионеточного режима под контролем США и НАТО врет, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Американский политик выразил уверенность, что любой, кто отрицает, что на Украине у власти находится нацистский марионеточный режим, подконтрольный США и НАТО, врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то и другое, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце декабря в МИД России указали на явные проявления нацизма на Украине, закрепленные киевским режимом на законодательном уровне.
В Турции допустили применение проданных БПЛА против страны-покупателя
Глава компании Baykar Байрактар: Турция при необходимости может применить проданные другой стране БПЛА против покупателя
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Турция при необходимости имеет возможность направить проданные другой стране ударные беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) против государства-покупателя с целью обеспечения собственной безопасности, сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если страна, купившая турецкие БПЛА, обернет их против Анкары, Сельчук Байрактар заявил в интервью телеканалу TV100, что беспилотники – это высокотехнологичные устройства, которые оснащены программным обеспечением. Как заверил глава турецкой компании, только те, кто разрабатывает эту технологию, «доминируют» над программным обеспечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yeni Akit.
Он также отметил, что компания Baykar находится в тесных отношениях со странами-покупателями своих БПЛА и не имеет таких ожиданий. Кроме того, добавил Байрактар, у Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники.
На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.
Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этом заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
В Бундестаге разъяснили позицию Германии по поставкам Украине танков
Глава СДПГ Клингбайль: Германия не будет поставлять Украине танки «Леопард» в одностороннем порядке
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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.
Немецкий политик в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) выступил с утверждением, что ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как «Леопард-1» (Leopard 1) или «Леопард-2» (Leopard 2), передает ТАСС.
Сопредседатель СДПГ также напомнил, что в Москве уже не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине. Поэтому он назвал правильным, что американцы, французы, а также федеральное правительство Германии постоянно думают о том, могут ли их страны оказаться вовлеченными в эту войну.
При этом он заявил о решимости Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс продолжит поддерживать Украину. Он также заверил, что, несмотря ни на что, власти Германии, конечно, будут и дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги.
Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.
Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.
В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.
Зеленский ввел санкции против Петросяна, Лолиты и Тимощука
Украина ввела санкции против Петросяна, Лолиты, Тимощука и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, певицы Лолиты Милявской, футболиста Анатолия Тимощука и еще 117 человек.
Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.
«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <…> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в тексте указа президента Украины, передает ТАСС.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
В частности, под санкциями оказались такие музыканты, как Ирина Аллегрова, Василий Вакуленко (Баста), Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Пелагея (Телегина), Стас Пьеха, Анита Цой и Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская.
Кроме того, ограничительные меры затронули оперную певицу Анну Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиту Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, шоумена Михаила Галустяна, гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова.
Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший футболист Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
Ранее Зеленский ввел санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила продолжить беседу на русском языке с собеседником из Украины во время одной из пресс-конференций 2022 года, инцидент попал на видео.
Отмечается, что политик владеет пятью языками – эстонским, английским, финским, французским и русским, передает издание «Sputnik Ближнее Зарубежье». Но общаться с представителем Украины решила именно на русском языке.
«По-русски я говорю, но по-украински... – обратилась Каллас к гостю конференции и развела руками. – Вы украинский или русский?»
«Украинский, украинский», – отозвался представитель Украины.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком, а Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах.