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ВС России пресекли атаки на кременском участке фронта
Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли попытки ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе
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Бойцы Западного военного округа (ЗВО) и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе.
«Российские ВС осуществили оборонительные действия в районе Кременной. Противник попытался прорвать оборону, в которой участвовал ЗВО во взаимодействии с псковскими десантниками», – приводит РИА «Новости» слова одного из бойцов, выполняющих задачи на этом участке фронта.
Он уточнил, что для пресечения атаки была использована армейская и фронтовая авиация, артиллерия и танки.
Для атаки Киев использовал более 80 человек и несколько единиц бронетехники. В результате ВСУ потеряли порядка 50 военнослужащих и пять единиц техники.
Отметим, что ситуация на кременском и сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики постоянно обстреливают Кременную, время от времени пытась прорвать оборону на этом участке.
Ранее в ДНР и ЛНР назвали потери ВСУ в первый день нового года.
Российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab
В районах Звановки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
С этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские гаубицы Д-20.
Кроме того истребительной авиацией ВКС России возле Полтавки ДНР сбит Ми-8 ВСУ.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены 15 украинских беспилотников недалеко от пунктов Николаевка, Максимовка, Металлист, Никольское, Славное, Зеленый Гай ДНР, Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Очеретоватое Запорожской области, Цаповка Белгородской области, Очаков Николаевской области, Лиман Второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым, сообщил Конашенков.
Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской народной республики, отчитались в Минобороны.
Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов».
Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН.
Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой.
Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian
Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди.
Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград».
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
Герой России объяснил отсутствие партизанского движения на Украине
Герой России Клупов объяснил, почему на Украине нет российских диверсионных групп
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На Украине работают российские разведывательные группы, но передавать им взрывчатку для диверсий нет смысла, у России есть средства, чтобы наносить высокоточные удары издалека, заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
Разведчик объяснил, что действие диверсионных групп требует очень серьезного организационного процесса, основанного на целом ряде принципов, в том числе хорошей конспирации. Клупов пояснил, что легализовать диверсионные группы на территории Украины можно, но велик риск потерь.
«Во-первых, на Украине повальная мобилизация, и наших людей обязательно призовут в армию. Во-вторых, режим поиска российских диверсантов на Украине сейчас куда более жесткий, чем у нас. Они, занимаясь такими поисками, уже половину населения пересажали и перестреляли», – цитирует «Московский комсомолец» Героя России.
Он добавил, что на Украине работают российские разведывательные группы, и передавать им взрывчатку для диверсий не имеем смысла, у России есть огневые средства, чтобы наносить удары издалека.
Разведчик также заявил, что по станциям разгрузки вооружения и техники на Украине удары наносятся сплошь и рядом, иногда что-то пропускается, но это уже вопрос принятия решений и организации оперативных действий.
«Сейчас, к примеру, принято решение уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вот по ней и работают большей частью высокоточных боеприпасов. Меньшая часть расходуется на другие цели. Энергосистема – это менее защищенная структура, имеющая очень сильное влияние на боеспособность вооруженных сил Украины. Решается задача принудить противника к отказу от вооруженного сопротивления через уничтожение энергосистемы страны», – заявил Клупов.
Ранее Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Путин вручил госнаграду Суровикину
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.
Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.
Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников
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Вооруженными Силами России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесен удар по объектам ОПК Украины, которые были задействованы в изготовлении ударных беспилотников, применяемых для совершения террористических атак против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Цель удара была достигнута. Планы киевского режима по совершению террористических атак против России в ближайшее время сорваны.
Также в Минобороны отчитались о ходе проведения СВО.
Российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Ивановки, Котляровки, Подолов, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в ведомстве.
Огнем артиллерии на Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп 95-й десантно-штурмовой, 92-й механизированной бригад ВСУ и 111-й бригады терробороны у населенных пунктов Стельмаховка и Розовка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. В результате активных действий российских подразделений за прошедшие сутки ликвидированы более 110 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин, перечислил Конашенков.
В районе Дорожнянки Запорожского области на Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать для возврата утраченных позиций. Ударами артиллерии контратаки отражены. Уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины.
Также уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действовавших в направлении Дорожнянки, Новоандреевки Запорожской области, Нескучного, Никольского и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
Ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах, сообщили в Минобороны.
В районе Камышевки ДНР уничтожен мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства ВСУ.
В районе Артемовска ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50.
В районе Мирнеого Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Шойгу назвал победу Вооруженных сил России неотвратимой
Победа Вооруженных сил России неотвратима, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе новогоднего поздравления, опубликованного ведомством.
Он пожелал всем здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей.
«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» – сказал Шойгу в видеообращении.
Также он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что в 2022 году всем выпали испытания, изменившие привычный ход времени. Шойгу добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй и народной традицией, но и приобретает глубокий смысл.
Глава Минобороны отметил работу российских военных, выполняющих боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве.
Шойгу поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России.
Подполковник США исключил победу Украины
Подполковник США Дэвис заявил, что ВСУ не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте
Украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет, заявил подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
В статье для издания 19FortyFive Дэвис написал, что сценария победы украинской стороны в конфликте не существует, потому что США не могут стать его полноценными участниками, передает ФАН.
Подполковник также отметил, что ВС США будут ослаблены в любой войне в результате боевых потерь, а экономика окажется под серьезной угрозой. Кроме того он исключил победу Украины в России. Он добавил, что украинские военные не смогут одержать победу в продолжающемся конфликте.
Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте. Политологи оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте.
Forbes: Российские комплексы РЭБ вывели из строя 90% украинских БПЛА
Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку
Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.
В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.
Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС России активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
Названы потери ВСУ в первый день нового года
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.
По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.
Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.
Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.
Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства отмечено, что в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.
Также уточняется, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппарата «Стриж».
Кроме того, в районах населенных пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очакова Николаевской области.
В районах населенных пунктов Моспино, Новое в ДНР, Свистуновка, Первомайск и Троицкое в ЛНР уничтожено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». В районе населенного пункта Горловка в ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.