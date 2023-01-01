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Названы потери ВСУ в первый день нового года
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Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 30 человек в Донецкой народной республике, до 90 человек личного состава уничтожено в ЛНР.
По данным Народной милиции ДНР, потери в живой силе противника составили более 30 человек, передает радио Sputnik.
Представитель народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил, что во время наступления войск ЛНР противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 90 человек личного состава.Также были уничтожены три танка и пять бронетранспортеров ВСУ.
Ранее основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ.
Эксперт рассказал о новой российской методике борьбы с системой ПВО Украины
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«Россия продолжит усиливать огневое воздействие на украинскую систему ПВО. Это позволит «Калибрам» эффективнее выводить из строя критически важные инфраструктурные объекты противника», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения о том, что российские атаки на украинскую энергосистему проводятся по новой методике и включают в себя подавление средств ПВО.
«Сейчас идет процесс совершенствования ракетных обстрелов территории Украины, изменения тактики. Некоторые крылатые ракеты используются в качестве ложных мишеней. На них устанавливаются устройства, которые создают иллюзию, что это большая цель, а за счет этого происходит дезинформация противника, который вынужден тратить свои ракеты на поражение относительно дешевых воздушных объектов», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кроме того, для подавления украинских средств ПВО Россия применяет в составе ударной группировки противорадиолокационные ракеты среднего радиуса действия Х-58 и Х-31П, указал эксперт.
«Когда начинается налет, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые летают над Польшей и контролируют воздушное пространство Украины, дают команду о воздушной тревоге. В этот момент включаются украинские средства ПВО, чтобы попытаться сбить хоть какое-то количество крылатых ракет. Но лучи радиолокатора подсвета цели украинских комплексов С-300 видимы для российских ракет Х-58 или Х-31П. И таким образом выводятся из строя станции наведения ракет украинских С-300», – пояснил собеседник.
В результате, добавляет Кнутов, Украина расходует дорогостоящие ракеты на дешевые ложные цели и раскрывает местоположение своих станций наведения, без которых дивизионы ПВО С-300 не могут решать задачи. «После того как часть средств ПВО противника подавлена, наши крылатые ракеты типа «Калибр» в состоянии долететь до цели в большем количестве и с высокой точностью вывести из строя критически важные инфраструктурные объекты, такие как электротрансформаторы, подстанции, предприятия ВПК», – подчеркнул эксперт.
Перспективы огневого воздействия на украинскую систему ПВО будут только возрастать, прогнозирует Кнутов. «По мере возможностей мы отследим частоты американского комплекса Patriot. Я полагаю, Украине передали это средство ПВО в научно-исследовательских целях. Компанию-разработчик больше всего интересует, как будут вести себя радиолокаторы, смогут ли они видеть наши «Калибры», гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, американцы хотят проверить, насколько Patriot будет помехоустойчив и эффективен в реальных боях», – ожидает эксперт.
По мнению Кнутова, России удастся отследить частоты «Пэтриота» и усовершенствовать свои противорадиолокационные ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.
На этой неделе появились сообщния о ракетных ударах не теолько по объектам критической инфраструктуры, но и по системам ПВО противника. Ранее в Минобороны заявляли, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям. В частности, были вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
О том, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент Владимир Путин. «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
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Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Путин вручил госнаграду Суровикину
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.
Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.
Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Пригожин рассказал о большом количестве взятых группой «Вагнер» пленных
Основатель группы «Вагнер» Пригожин заявил о большом количестве пленных из числа ВСУ
Участвующая в спецоперации на Украине группа «Вагнер» взяла большое количество пленных, среди которых много раненых и испугавшихся украинских военных, заявил основатель группы Евгений Пригожин.
Бизнесмен отметил, что среди пленных много тех, кто вынужден был сдаться, чтобы сохранить жизни своим сослуживцам. Пригожин также заявил, что жестокого отношения к попавшим в плен у бойцов ЧВК «Вагнер» нет, передает РИА «Новости».
По его словам, к солдатам ВСУ относятся жестче те, кто берет их в плен на передовой, потому что для них это враг на войне, где все на адреналине и злости.
«А здесь (в заключении) эти пленные совершенно другие, они уже философствуют», – отметил Пригожин.
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в ВСУ плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Арестович: ВСУ несут серьезные потери в районе Артемовска
Украинские войска несут серьезные потери под Артемовском
Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска (Бахмута) и Соледара в Донецкой народной республике, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан в России СМИ, выполняющим функции иноагента).
«Мы несем серьезные потери», – передает его слова РИА «Новости».
Арестович заявил, что направления «главного удара» – это восточные районы Артемовска, южнее Соледара и сам Соледар.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что в районе Артемовска идут напряженные бои, однако Киев понимает необходимость сдать населенный пункт.
По его словам, оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска, Киев начинает утверждать, что город «не имеет значения».
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
В Донецке погиб замначальника отдела следственного управления СК
В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела следственного управления СК
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Заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК комитета Объединенной группировки войск Евгений Рыбаков погиб во время обстрела в Донецке, сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, подполковник юстиции Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебных обязанностей. Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье, передает ТАСС.
За достигнутые успехи на службе Рыбакова многократно награждали ведомственными медалями и знаками отличия. По информации ведомства, он качественно исполнял служебные обязанности во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы.
По факту его гибели возбуждено уголовное дело.
В пятницу ВСУ нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS. До этого ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО, под обстрелом оказался также центр города.
Пригожин привез «новый вид вооружения» на базу ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин передал кувалду инструкторам на базе ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае и передал «новый вид вооружения» – кувалду, ставшую символом «музыкантов».
Пригожин с иронией отметил, что привез «новую разработку», он отметил, что инструкторам нужно подумать, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать, передает ФАН.
Ранее Пригожин прокомментировал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного из ЧВК «Вагнер», перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове, назвав его прекрасной режиссурой.
ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса
В состав российских Вооруженных сил включены 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, говорится в материалах Минобороны.
В состав Вооруженных сил России включили 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище, передает ТАСС.
Напомним, в субботу, 31 декабря, в ходе визита в штаб Южного военного округа президент России Владимир Путин вручил указанным формированиям воинские знамена.
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Шойгу назвал победу Вооруженных сил России неотвратимой
Победа Вооруженных сил России неотвратима, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе новогоднего поздравления, опубликованного ведомством.
Он пожелал всем здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей.
«Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» – сказал Шойгу в видеообращении.
Также он поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, отметив, что в 2022 году всем выпали испытания, изменившие привычный ход времени. Шойгу добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй и народной традицией, но и приобретает глубокий смысл.
Глава Минобороны отметил работу российских военных, выполняющих боевые задачи, находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве.
Шойгу поблагодарил медиков, работников оборонно-промышленного комплекса, строителей, волонтеров и всех тех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности России.
Статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian
Самой читаемой статьей в The Guardian за весь 2022 год после смерти королевы Елизаветы II стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, вышедшем на церемонию награждения с символом Z на груди.
Поступок спортсмена, которого лишили медали и отобрали бронзовую медаль, оценили не только русские болельщики. В итоге самой читаемой статьей в Guardian за весь 2022 год после смерти королевы стал материал о русском гимнасте Иване Куляке, который вышел на пьедестал с буквой Z, пишет «Царьград».
Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение россиянин вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая ракета в Белоруссии принадлежит Киеву
Вооруженные силы Украины не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской, заявил спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, такое было возможно, указав на пример на территориях других соседних стран, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24 канал».
Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Добавив, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из числа стран, не поддерживающих Россию.
В Минобороны республики сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Эксперты указали на ошибки в ходе образования СССР
Эксперты: Предпосылки распада СССР были заложены 100 лет назад
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В результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР.
«30 декабря 1922 года начался новый этап развития нашего государства, который имел и положительные, и отрицательные стороны. Но прежде всего стоит отметить тот факт, что создание СССР проходило в условиях революционного слома страны и гражданской войны», – рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
«Большевики в условиях борьбы за власть активно эксплуатировали национальный вопрос, выдвинув лозунг «право наций на самоопределение». По факту это привело к тому, что значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства. Оставшаяся часть страны была поделена на советские республики, созданные по национальному признаку», – отметил собеседник.
«При этом, к примеру, в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. Сам факт создания Украины как отдельной национальной республики, при том, что украинцы – часть русского народа, был трагедией для страны, поскольку единый русский народ был разделен», – убежден историк.
«Усугубилось это тем, что после распада СССР в 1991 году именно по административным границам советских республик был окончательно разделен Советский Союз и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру», – акцентировал он.
«Сейчас мы исправляем вековые исторические ошибки, возвращая в состав России территории, отторгнутые в результате неоправданных экспериментов в области национальной политики. Речь, конечно, не только об Украине, но и о других землях, которые большевики фактически подарили национальным республикам», – полагает эксперт.
«Произвольно проведенные границы привели к тому, что с распадом СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. Миллионы наших соотечественников оказались за границами своей страны, по сути, не покидая собственные дома. Там, где веками была русская земля, по каким-то причинам стала чужбина», – рассуждает Шаповалов.
Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев также указал на то, что «сегодня мы расхлебываем последствия этих событий». «Как могло выйти так, что русским, оказавшимся на территории УССР, выдали украинские паспорта и написали, что их национальность – украинцы? А теперь русские люди с русскими корнями и фамилиями убивают таких же русских за мнимую украинскую идентичность», – недоумевает собеседник.
«На рубеже XIX-XX веков Российская империя была успешно развивающейся страной, обладавшей высокими темпами роста ВВП и промышленного производства. Но по итогам революции и гражданской войны она потеряла более 10 млн своих граждан и часть территорий. Большевики, собирая ослабленную империю в СССР, заложили те мины, которые и взорвались в 1991 году», – отметил парламентарий.
«Хотя Сталин пытался воссоздать по сути Российскую империю внутри СССР, с более жестким принципом подчинения окраинных республик союзному центру, но после его смерти все эти попытки были забыты», – акцентировал политолог.
«Напомню, многие большевики вообще желали поражения России в Первой мировой войне. И сегодня мы видим аналогичные выступления целого ряда известных людей, которые точно так же выступают за то, чтобы Россия проиграла», – подчеркнул он.
«И тогда, и сейчас это происходит на фоне того, как наши солдаты сражаются и умирают за Родину. Поэтому Россия сегодня должна быть как никогда мужественной и стойкой, вынести уроки из истории и не дать политическим авантюристам, не любящим Россию и русский народ, вновь погубить себя», – заключил Матвейчев.
Напомним, 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден Договор об образовании СССР. Съезд также избрал первое всесоюзное правительство – ЦИК СССР. После революции 1917 года к 1921 году в ходе Гражданской войны на территории исторической России возникли полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
30 августа 2022 года ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991) Михаил Горбачев. Он занимал высший государственный пост шесть лет.
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Премьеру новогодней сказки с участием Урганта сняли с эфира
Премьеру новогодней сказки с участием телеведущего Ивана Урганта отменили
Онлайн-кинотеатр отменил показ новогоднего фильма «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта в главной роли.
Телеведущий Иван Ургант сообщил, что один из российских онлайн-кинотеатров, анонсировавший новогодним проект с его участие, удалил страницу с премьерой.
Первой об отмене проката телесказки с Ургантом сообщила в соцсети телекритик Арина Бородина. По ее словам, артист до последнего момента не был заявлен как исполнитель главной роли и появился только в опубликованной накануне афише, пишет «Московский комсомолец».
О том, что сказку действительно сняли с эфира, Иван Ургант подтвердил РБК.
«Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», – пошутил артист.
В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти» о приключениях героев советской мультипликации помимо Урганта, сыгравшего Карлсона, приняли участие Алексей Серебряков, Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава и другие.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.